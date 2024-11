5 gadżetów, które każdy kierowca powinien mieć w samochodzie. Nie tylko początkujący

W jakie akcesoria powinien zaopatrzyć się każdy kierowca?

Prawdziwi fani czterech kółek oraz zwykli amatorzy, którzy traktują samochód bez większych uczuć, powinni zadbać o jego wyposażenie. Nie chodzi tu o kupowanie gadżetów, ale o zapewnienie sobie maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Nie ważne czy każdego dnia pokonujesz zaledwie kilka kilometrów czy spędzasz za kierownicą wiele godzin. Są takie akcesoria, które obowiązkowo powinny znaleźć się w każdym samochodzie bez wyjątku.

Ładowarka samochodowa USB. W nowych samochodach gniazdo USB stało się już standardowym wyposażeniem. Jeśli jednak twój samochód takiego nie posiada, warto jak najszybciej się zaopatrzyć. Bateria telefonu może nam paść w najmniej oczekiwanym momencie, warto mieć pod ręką możliwość szybkiego naładowania. Ponadto, dzięki temu można naładować nie tylko telefon, ale również nawigację, rejestrator wideo lub inne urządzenie.

Wideorejestrator. To jeden z najpopularniejszych gadżetów, jaki wybierają kierowcy. Historie pokazują, że już nie jeden raz, nagrania z kamerek samochodowych pomagały niektórym w wytypowaniu winnego wypadku lub innych wykroczeń drogowych.

Uchwyt na telefon. Ten gadżet staje się niezbędny w obecnych czasach. Uchwyty są niezwykle proste w montażu, można je umieścić w dowolnym, najwygodniejszym dla siebie miejscu w samochodzie. Ułatwiają korzystanie z nawigacji w telefonie i pozwalają na rozmawianie przez telefon, bez ryzyka o wysoki mandat i punkty karne.

Zestaw do naprawy opon. Zajmuje w bagażniku niewiele przestrzeni. Pozwala pozbyć się z samochodu koła zapasowego i umożliwia podniesienie jego masy własnej. Producenci obecnie coraz częściej stawiają na umieszczenie zestawu naprawczego w samochodzie zamiast koła zapasowego. W skład standardowego zestawu wchodzi: pianka (środek uszczelniający oponę) oraz niewielki kompresor do pompowania opon.

Apteczka i zestaw awaryjny. To elementy, które są niezbędne w każdym aucie. Za ich brak co prawda nie dostaniemy mandatu, ale nigdy nie mamy pewności, kiedy my sami będziemy musieli skorzystać lub udzielić komuś pomocy. W skład podstawowej apteczki wchodzi: środki opatrunkowe (kompresy sterylne, opaski elastyczne, zestawy plastrów na rany), nożyczki, rękawiczki jednorazowe, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, koc ratunkowy oraz preparat do odkażania skóry rąk. Zestaw awaryjny zawiera natomiast trójkąt ostrzegawczy oraz kamizelkę.