Koncern produkuje najważniejszy składnik elektromobilności. W ostatnim kwartale stracił ponad miliard dolarów

Elektromobilność kwitnie. Samochody zasilane bateriami, a w tym elektryki i hybrydy, pojawiają się w ofertach kolejnych producentów. Fakt ten nie cieszy jednak wszystkich. Bo w segmencie elektromobilności są firmy, które zaliczają spektakularne spadki. Przykład? Dobrym jest producent litu. Litu, który wykorzystuje się podczas produkcji baterii trakcyjnych do aut.

W trzy miesiące gigant stracił ponad 1 mld dolarów

Największy na świecie producent litu, a więc amerykański koncern Albemarle, podsumował trzeci kwartał 2024 r. Wyniki nie brzmią niestety dobrze. Bo, jak donosi WNP, firma w ciągu trzech miesięcy straciła ponad miliard dolarów. To ponad 4 mld zł, czyli mówimy o sumie, która jest konieczna np. do budowy fabryki Izery w Jaworznie.

Na tym ciekawostki płynące z danych finansowych się nie kończą. Bo o ile przychody firmy w III kwartale 2024 r. spadły o 1,35 mld dolarów, o tyle jednocześnie wzrósł wolumen sprzedaży litu. Stało się tak głównie za sprawą wcześniej kontaktowanych i długoterminowych dostaw m.in. na potrzeby amerykańskiej Tesli. Słabe wyniki finansowe sprawiają, że Albemarle musi reagować. Już ma plan oszczędnościowy. Firma planuje redukcję zatrudnienia o 6 proc. To pozwoli zaoszczędzić każdego roku od 300 do 400 mln dolarów. Poza tym gigant chce o połowę ściąć w przyszłym roku swój budżet kapitałowy.

Czemu producent popularnego litu notuje tak duże spadki?

Podstawowe pytanie brzmi: "Z czego wynikają problemy amerykańskiego giganta w kwestii produkcji kluczowego dla elektromobilności metalu?" Odpowiedź może być dwutorowa. Pierwsza część dotyczy słabnącej sprzedaży samochodów elektrycznych. Dla przykładu po cofnięciu dopłat do zakupu zbyt aut zasilanych prądem w Norwegii czy Niemczech zaczął maleć. Norwegia ma marginalne znaczenie na światowym rynku motoryzacyjnym. Niemcy są już jednak kluczowe, bo to czołowy odbiorca pojazdów w Europie i czwarty na świecie!

Drugi z powodów powiązany jest z pierwszym. Bo skoro klienci kupują mniej elektryków, mniej się też ich produkuje. To z kolei sprawia, że na rynku pojawia się nadpodaż np. składników do ich baterii. Te tanieją lub zalegają na składach. Stąd kiepska kondycja firmy Albemarle.