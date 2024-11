Istnieje wiele trików ułatwiających życie, a pomysłowość niektórych osób wręcz nie zna granic. Tak jest również i w tym przypadku. Niepozorny, choć wydający się dziwny trik uchroni cię przed pewnym problemem, który spędza sen z powiek kierowcom dbającym o czystość. Dzięki niemu unikniesz kilkugodzinnego sprzątania i odkurzania auta, a wystarczy tylko jedno. O co dokładnie chodzi?

Czym zabezpieczyć siedzenia w samochodzie? Przyda ci się folia do pieczenia

Właściciele czworonogów, które regularnie są przewożone w aucie, zapewne od razu będą wiedzieli, w czym leży problem. To po prostu konieczność częstego sprzątania, bo wszystko pokryte jest sierścią lub brudem z psich łap, nawet jeśli zwierzę przebywało w środku zaledwie kilka bądź kilkanaście minut.

Na szczęście możesz tego uniknąć, a z odsieczą przyjdzie ci zwykła folia do pieczenia, którą zapewne masz w swojej kuchni. Wystarczy, że rozłożysz ją na siedzeniach (oparcia również wchodzą w grę), dzięki czemu sierść zwierzęcia nie będzie miała styczności z tapicerką. Brud i sierść, którą trzeba posprzątać, odejdą w zapomnienie, a ty szybko sobie podziękujesz. Oczywiście wykorzystanie folii to tylko jedna z propozycji, ponieważ możesz zainwestować też w droższe specjalne maty lub inne rzeczy, dzięki którym unikniesz kłopotu. Ten sposób wydaje się jednak jednym z najtańszych. Po wszystkim zużytą folię wystarczy delikatnie ściągnąć z foteli, tak by sierść nie rozniosła się po wnętrzu auta i wyrzucić do śmieci.

Czym zabezpieczyć siedzenia w samochodzie? Czym zabezpieczyć siedzenia w samochodzie? Fot. Archiwum prywatne

Czym najlepiej czyścić siedzenia w samochodzie? Działaj raz na kilka miesięcy, a będzie zachwycająco czysto

Jeśli zabrudzenia samochodu spędzają ci sen z powiek, warto regularnie czyścić wnętrze. Pomogą ci w tym domowe produkty, dzięki czemu nie będzie potrzeby inwestowania w drogie preparaty. Mowa na przykład o sodzie oczyszczonej, którą większość z nas ma w kuchni.

Po prostu rozsyp ją na brudnych powierzchniach i poczekaj kilka godzin, a następnie odkurz dokładnie. Produkt dzięki swoim właściwościom pozbywa się nieprzyjemnych zapachów i zabrudzeń. To jednak nie wszystko, bo sodę możesz połączyć z wodą w niewielkiej ilości. Uzyskana gęsta papka, którą rozmieścisz na zabrudzonych elementach i dokładnie wytrzesz gąbką, w mig pomoże pozbyć się zabrudzeń. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.