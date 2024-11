Dramat. Ocena Map Google poleciała ostro w dół. "Efekt Juszkiewicza"?

W końcu stało się to, co stać się musiało - po 15 latach głos Jarosława Juszkiewicza, lektora i dziennikarza radiowego, zniknął z Map Google. Jego miejsce zajęła sztuczna inteligencja. Dla polskich kierowców jest to dość istotna zmiana, co widać po komentarzach, które zamieszczają w wirtualnym sklepie Google. Jak łatwo się domyśleć, słowom tym daleko jest od pochwał.

REKLAMA

Zobacz wideo

Polacy rozgoryczeni. Opinie i oceny na temat Map Google są porażające

Polscy użytkownicy dali upust swoim negatywnym emocjom. W sklepie Google aż gęsto jest od krytycznych komentarzy. Automatycznie spadła również całościowa ocena aplikacji. Średnia 18,4 mln ocen z naszego regionu świata wynosi aktualnie... okrągłe 1,0. Jest to najniższa możliwa nota, jaką może uzyskać apka. Kierowcy skarżą się na niską jakość komend generowanych przez sztuczną inteligencję, które w żadnym aspekcie nie mogą się równać z głosem Jarosława Juszkiewicza.

Po ostatniej aktualizacji i zmianie głosu lektora Jarosława Juszkiewicza na głos sztucznej inteligencji AI czuje się jakoś zestresowany i poirytowany, [...] na dłuższą metę "tego czegoś" nie da się słuchać. A wcześniej dostaliście aż 5 gwiazdek, teraz zaledwie 1

- żali się jeden z użytkowników.

Po ostatnich zmianach głos w nawigacji jest po prostu tragiczny. Zamiast skupić się na trasie, byłam poirytowana sztucznym głosem. Komunikaty nie są podawane w odpowiednim momencie. Wskazówki graficzne też nie zawsze pokazują prawidłowe położenie pojazdu. [...] Ostatnia aktualizacja, to wielka pomyłka

- czytamy w kolejnym komentarzu. Co ciekawe, w przeszłości, a dokładnie cztery lata temu, Google próbowało zastąpić głos Juszkiewicza sztuczną inteligencją, co się wówczas jednak nie udało - firma ugięła się pod falą krytyki i przedłużyła współpracę z lektorem. Aktualnie kierowcy nie mogą liczyć na powtórkę. Pozostaje czekać na aktualizację i usprawnienie działania aplikacji.

Gdzie teraz możemy usłyszeć były już głos Map Google?

Rzecz jasna wszyscy ci, którym brakuje głosu Jarosława Juszkiewicza, mogą skorzystać z nawigacji Yanosik. Firma podjęła współpracę z lektorem już kilka lat temu. Co więcej, niedawno także Orlen poinformował, że będzie korzystał z usług radiowca. "W dobie sztucznej inteligencji i algorytmów Orlen stawia na empatię i intuicję. Mamy przyjemność ogłosić, że nawiązaliśmy współpracę z Jarosławem Juszkiewiczem. Ten dobrze nam znany z licznych podróży głos, wesprze nasze projekty marketingowe i promocyjne" - przekazała Lidia Kołucka, dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu w firmie Orlen.