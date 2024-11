Kolejny serwis, kolejny rok gwarancji. Jaka firma wpadła na taki pomysł?

Gwarancja jest kluczowa podczas zakupu nowego samochodu. Dają kierowcy poczucie bezpieczeństwa i pomocy w razie nieprzewidzianej awarii. Choć dziś podstawowy zakres ochrony producenckiej wynoszący 2 lata jest wydłużany. Czasami producenci wydłużają go o rok, a czasami dają możliwość płatnego wydłużenia ochrony. Francuzi mają inny pomysł.

Renault będzie przedłużać gwarancję aut. Automatycznie!

Renault wystartowało właśnie w Polsce z ciekawą ofertą. Od 5 listopada w ofercie pojawi się usługa o nazwie "Gwarancja Odnawialna Renault". Ta jest skierowana zarówno do osób, które posiadają pojazdy osobowe, jak i dostawcze. Ile kosztuje? Tak właściwie to nic. Bo wydłużoną gwarancję można otrzymać darmowo... do każdego okresowego przeglądu przeprowadzonego w autoryzowanym serwisie Renault.

Identyczną ofertę posiada bliźniacza Renault marka Dacia. Przegląd wykonany w polskim serwisie rumuńskiego producenta również przedłuża gwarancję na pojazd o 12 miesięcy.

Jak działa Gwarancja Odnawialna Renault?

Mechanizm jest niezwykle prosty. Gdy komputer pokładowy wezwie kierowcę na okresowy przegląd, ten umawia wizytę w ASO Renault i oddaje auto mechanikom. Ci wymieniają olej w silniku, płyny eksploatacyjne i filtry oraz przeglądają pojazd. Po odebraniu samochodu z warsztatu i opłaceniu usługi, na koncie pojazdu przypisanym do numeru VIN automatycznie pojawia się informacja o przedłużonej ochronie producenckiej. Tu stosowane są dwa interwały. W przypadku:

samochodów osobowych gwarancja przedłuża się o 12 miesięcy lub 30 000 km (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze).

samochodów dostawczych gwarancja przedłuża się o 12 miesięcy lub 15 000 km (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze).

Do jakiego przebiegu można przedłużać gwarancję Renault?

Kluczowy jest jeszcze jeden fakt. Z bezpłatnego przedłużenia gwarancji nie można korzystać w ASO Renault bez końca. Oferta jest skierowana do właścicieli pojazdów, które nie ukończyły 7. roku eksploatacji lub do przebiegu o maksymalnej wartości na poziomie 150 000 km. Po wystąpieniu jednego z tych interwałów Gwarancja Odnawialna Renault przestaje obowiązywać.

Czy program Renault jest opłacalny? W zasadzie tak. I tak większość właścicieli prawie nowych aut wykonuje okresowe serwisy w ASO. Wydłużenie ochrony producenckiej stanowi dla takich osób więc wartość dodaną. Powstaje jedynie pytanie o zakres dodatkowej gwarancji. Choć jak podkreśla Renault w oficjalnym komunikacie, "samochód z regularnym planem serwisowym zrealizowanym w autoryzowanej stacji zgodnie z zaleceniami producenta jest uznawany na rynku za mający wyższą wartość rezydualną". To kolejny plus.