Współczesna inżynieria nie zna granic. Zarówno na świecie jak i w Polsce powstają rekordowe budowle nie tylko na lądzie, lecz także na wodzie. Te inwestycje kształtują infrastrukturę i zmieniają oblicze komunikacji, wciąż ją usprawniając. Wkrótce będziemy mieli kolejne imponujące osiągnięcie na skalę całego kraju, gdyż obecnie trwa budowa najdłuższego tunelu komunikacyjnego w Polsce.

Najdłuższy tunel w Polsce. Znacząco skróci czas przejazdu na popularnej trasie

Wkrótce na trasie będącej częścią odcinka Limanowa - Nowy Sącz powstanie najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Powstanie w ramach inwestycji Podłęże - Piekiełko, której wartość to ponad 1,9 miliarda zł netto, a środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Projekt realizowany jest przez polską firmę Budimex oraz turecki Gülermak.

Zakłada wydrążenie tunelu o długości aż 3,8 km pomiędzy miejscowościami Męcina i Mordarka. Zakończenie prac między Limanową a bocznicą Klęczany według harmonogramu planowane jest na drugie półrocze 2026 roku. Pociągi pasażerskie na wspomnianej trasie będą mogły poruszać się z prędkością do 160 km/h, z kolei pociągi towarowe - 100 km/h.

budowa tunelu (fot. ilustracyjne) Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl

- To będzie rewolucja dla połączeń między Krakowem a Nowym Sączem. Ta inwestycja jest częścią większego projektu, który nie tylko skróci czas podróży i sprawi, że te połączenia będą efektywne, ale znacznie zwiększy pole manewru dla przewoźników, dla ruchu aglomeracyjnego, tak aby wreszcie można było z Krakowa do Nowego Sącza dostać się w 60 minut. Mamy przed sobą historyczną inwestycję - zdradził w marcu 2024 roku minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt zakłada, że do 2029 roku zostanie stworzona nowa linia kolejowa, która połączy Kraków z Podhalem i Sądecczyzną.

Wykonawca zawarł umowę na dostawę maszyny TBM. Jak będzie przebiegała praca?

Wykonawca inwestycji, czyli konsorcjum Budimex-Gülermak podpisało umowę na dostawę maszyny drążącej TBM (ang. tunnel boring machine) do realizacji projektu. Maszyna dotrze do Polski z Chin transportem morskim, a następnie zostanie przewieziona drogą lądową na plac budowy. Zgodnie z harmonogramem, TBM ma wydrążyć tunel między miejscowościami Męcina i Mordarka w ciągu 10 miesięcy. Start drążenia ma rozpocząć się w połowie 2025 roku. Prace będą realizowane równolegle z montażem obudowy żelbetowej. Tarcza maszyny drążącej dla głównego tunelu ma średnicę blisko 10 m, natomiast dla tunelu ewakuacyjnego będzie to ok. 4 m. Wykonawca planuje codzienne tempo drążenia na poziomie od 10 do 15 m tunelu wraz z obudową.

