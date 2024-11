Jako kierowcy powinniśmy znać powszechnie stosowane znaki i zachowania, które w zależności od sytuacji obowiązują nas na drodze. Choć to oznaczenie, o którym napiszemy poniżej nie jest jeszcze znane w Europie - regularnie stosowane w Stanach Zjednoczonych, bardzo szybko może zacząć obowiązywać i u nas. Dodatkowo, coraz większa liczba kierowców wyjeżdża poza granice kraju własnym samochodem lub korzysta z zagranicznych wypożyczalni aut. Warto zatem dowiedzieć się co oznacza biały ręcznik przewieszony przez lusterko samochodu i jak w takiej sytuacji zareagować.

Co robić, gdy zauważymy biały ręcznik na lusterku samochodu?

Warto podkreślić, że nie musi być to konkretnie ręcznik, może to być również reklamówka, koszulka lub inna podobna rzecz. Istotne jest, by była w kolorze białym i została przewieszona przez jedno z lusterek samochodu, albo wetknięta w przednie drzwi. Ta "biała flaga" stanie się konkretnym sygnałem dla reszty kierowców poruszających się drogą i informuje o tym, że auto uległo awarii lub się zepsuło. Właściciel auta nieformalnie informuje innych oraz służby na drodze o tym, że on oraz pasażerowie są bezpieczni i nie potrzebują pomocy, jednak auto nie może dalej jechać. Jeśli na aucie jest wywieszona "biała flaga", ale właściciela nie widać w pobliżu, to sygnał dla służb, by nie holować auta, ponieważ za chwilę wróci.

Co robić, gdy auto odmówi nam posłuszeństwa na drodze?

Amerykańskie służby przypominają również, że pobocza nie są przeznaczone do długoterminowych postojów, a jedynie do awaryjnych zdarzeń, nie ma jednak tak konkretnych wytycznych, jak te w Polsce. Jeśli awaria samochodu zdarzy ci się na polskiej drodze, np. autostradzie, przypominamy, że należy jak najszybciej zatrzymać samochód i zjechać na pas awaryjny. Auto powinno stać jak najbliżej barierki ochronnej. Po włączeniu świateł awaryjnych należy się upewnić, że można bezpiecznie wyjść z samochodu. Osoba wysiadająca z samochodu powinna mieć na sobie kamizelkę odblaskową oraz postawić na drodze trójkąt ostrzegawczy - przepisy mówią, że powinien być ustawiony 100 metrów od pojazdu. Jeśli jest to konieczne, należy wezwać pomoc.