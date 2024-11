Jak dbać o lakier zimą? To prostsze niż myślisz, a dzięki temu unikniesz korozji

Niższe temperatury, których często doświadczamy zimą, same w sobie nie muszą uszkadzać lakieru samochodowego. Jednak zimowe warunki mogą powodować kilka problemów z lakierem - niektóre bardziej oczywiste niż inne. Zaczynając od najbardziej typowych problemów, śnieg i lód często muszą zostać usunięte z powierzchni samochodu, zanim będzie można wsiąść za kierownicę i rozpocząć jazdę w zimowy dzień. Brak odpowiedniej techniki lub narzędzi do usuwania śniegu i lodu może doprowadzić do uszkodzenia lakieru samochodu. W niektórych przypadkach nawet pozostawienie śniegu i lodu na powierzchni samochodu może spowodować jego uszkodzenie.

Regularne mycie samochodu

Jeśli brud i zanieczyszczenia spowodowane złymi warunkami pogodowymi pozostaną na powierzchni samochodu, często może to prowadzić do wyblakłego i niejednolitego lakieru. W niektórych przypadkach osady te mogą nawet powodować korozję - zwłaszcza, jeśli właściciele samochodów nic z tym nie robią przez jakiś czas. Najprostszym sposobem na uniknięcie tego problemu jest regularne mycie samochodu zimą. Oczywiście trzeba to robić między opadami deszczu i śniegu w suchy dzień, co łatwiej powiedzieć niż zrobić. Ale dobre mycie przed nadejściem najgorszej pogody zapewni, że brud i zanieczyszczenia nie pozostaną na lakierze przez długi czas i zapobiegną potencjalnym problemom.

Naprawa wszelkich uszkodzeń lakieru

Jeśli masz już odpryski, wgniecenia lub zadrapania na lakierze, należy je naprawić na długo przed zimą. Dlaczego? Nadmiar wilgoci pochodzącej ze śniegu, lodu i deszczu może osadzać się na powierzchni samochodu i wnikać pod lakier wszędzie tam, gdzie występują problemy. Może to spowodować dalsze łuszczenie się i odpryskiwanie lakieru, a także narazić metalową powierzchnię na ryzyko korozji.

Przykryj powierzchnię samochodu

Jednym z najprostszych sposobów ochrony lakieru samochodu przed czynnikami atmosferycznymi jest zakrycie go, gdy samochód nie jest używany. Niezależnie od tego, czy przechowujesz samochód w garażu czy kupujesz pokrowiec na samochód, lepiej jest chronić samochód przed śniegiem i lodem, ponieważ zapobiegnie to ich kontaktowi z powierzchnią samochodu przez dłuższy czas. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie uniknąć uszkodzeń lakieru spowodowanych nadmiarem wilgoci lub ostrymi technikami usuwania śniegu i lodu.