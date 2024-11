Najważniejsza zmiana dotyczy sumy gwarancyjnej, czyli górnej granicy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, która zawierana jest w umowie. Inaczej mówiąc, jest to suma ubezpieczenia i dotyczyć może nie tylko samochodów, lecz także OC w życiu prywatnym, mieszkania czy działalności gospodarczej. Jest to kwota, jaką ubezpieczony może otrzymać z polisy. 6 listopada w polskim prawie sporo się zmieni, a wysokość sum gwarancyjnych ulegnie podwyższeniu.

Zmiany w ubezpieczeniach OC. Prawdopodobnie za polisy zapłacimy więcej

W nowej ustawie określono wyższe sumy gwarancyjne. Od 6 listopada będą wynosić:

29 876 400 zł w przypadku szkód na osobie (wcześniej 22,64 mln zł),

6 021 600 zł w przypadku szkód w mieniu (wcześniej 4,56 mln zł).

Poprzez wprowadzenie wyższych kwot, gwarantowana ma być wypłacalność ubezpieczyciela w razie skorzystania z polisy. Nowe zasady mogą jednak wiązać się z wyższymi kosztami wykupienia OC.

Zmiany dotyczą także definicji "ruchu pojazdu". Jak czytamy w Ustawie z dnia 13 września 2024 roku, nowa definicja brzmi, że "ruch pojazdu" to:

każde użycie pojazdu mechanicznego, które w czasie zdarzenia jest zgodne z funkcją tego pojazdu jako środka transportu, niezależnie od jego cech i terenu, na którym jest używany, oraz niezależnie od tego, czy jest on nieruchomy, czy też znajduje się w ruchu.

Co nowego w ubezpieczeniach? Dobre wiadomości dla ewentualnych poszkodowanych

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku niewypłacalności albo upadłości ubezpieczyciela, sprawą ma zajmować się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To UFG będzie wypłacał odszkodowania, co jest gwarancją dla osób poszkodowanych, bo niezależnie od sytuacji, otrzymają pieniądze. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.