Ten samochód ma wszystko czego potrzebują Polacy. Szaleństwo trwa już od wielu lat

Poszukując wymarzonego samochodu najważniejszą rolę odgrywa budżet jakim dysponujemy. Ważny jest jednocześnie wygląd samochodu, spalanie, osiągi, rodzaj silnika, dostępność i cena części oraz bezpieczeństwo - zwłaszcza, jeśli mamy dzieci. Dla każdego kierowcy inny aspekt może być najważniejszy. Producenci mają nie lada wyzwanie, by stworzyć auto, które spełni oczekiwania większości kierowców na raz. Okazuje się jednak, że na punkcie jednego konkretnego modelu auta Polscy kierowcy oszaleli.

Po 30 latach produkcji ten model okrzyknięto najlepiej sprzedającym się autem na świecie

Z informacji przekazanych przez serwis WRC wśród czterech najlepiej sprzedających się samochodów, trzy pierwsze miejsca należą do Producenta Toyoty. Na czwartym miejscu najczęściej rejestrowanych aut we wrześniu 2024 roku znajduje się Toyota Yaris. Drugie miejsce należy do modelu C-HR. Pierwsze, zaszczytne miejsce zajęła Corolla. To nie pierwszy powód do świętowania, ponieważ przez wiele lat to właśnie ten model wygrywał w rankingach na najlepiej sprzedające się auto na świecie.

Od początku istenienia Toyoty, z taśm zjechało już ponad 300 milionów pojazdów marki. Co szóste to Toyota Corolla (zdjęcie ilustracyjne) Joaquin Delgado/ pexels.com

Czy Toyota może się obawiać spadku z 1. miejsca w rankingu?

Obecnie produkowana jest już kolejna, 12 generacja Toyoty Corolli. Zdaniem specjalistów, nikogo nie powinno to dziwić, że jest najlepiej sprzedającym się modelem w Polsce. Można wybierać pomiędzy wersjami hatchback, kombi oraz sedan w wersji przed i po liftingu. Dostępne są również różne silniki. Bezpieczeństwo, wygląd, niskie spalanie, trwałość oraz niski poziom awaryjności sprawiają, że coraz więcej kierowców bierze pod uwagę właśnie Corollę.

Zagrożeniem na świecie na ten moment może być jedynie Tesla i model Y. Jednakże w Polsce póki co, nastawienie Polaków do samochodów hybrydowych jest na tyle negatywne, że przyjdzie jeszcze długo poczekać, zanim pozycja Toyoty, a w szczególności modelu Corolla zacznie być zagrożona.