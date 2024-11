Wszystkich Świętych 2024. Prawie tysiąc kierujących zatrzymanych po alkoholu

Podczas czterech dni - od 31 października do 3 listopada, mundurowi w całym kraju prowadzili działania związane z okresem Wszystkich Świętych. W tym czasie zdecydowana większość Polaków wyjeżdża na cmentarze oraz odwiedza swoich bliskich. Jest to czas, w którym na drogach obserwowany jest wzmożony ruch pojazdów, a w rejonach nekropolii obecność przemieszczającej się masy pieszych.

REKLAMA

Zobacz wideo

W bieżącym roku w dniach 31.10 – 3.11. na drogach doszło do 161 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a 193 zostały ranne, natomiast z ruchu wyeliminowano w sumie 935 nietrzeźwych kierujących. W dniach 1 i 2 listopada służby odnotowały 495 przypadków kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. To o 14 osób mniej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Najwięcej osób na podwójnym gazie złapano 2 listopada – wynik to 245 zatrzymanych.

Wzmożona aktywność policji w pierwszych dniach listopada

Dni, w których wiele rodzin rusza w Polskę, by odwiedzić groby swoich bliskich, co roku należą do jednych z najniebezpieczniejszych okresów w roku. Na towarzyszących tym wyjazdom spotkaniach w rodzinnym gronie często nie brakuje alkoholu. Wzmożona aktywność policji jest w pełni uzasadniona, widzimy też zmniejszenie liczby zatrzymanych po alkoholu, ale też liczby wypadków względem zeszłego, rekordowego roku. Wciąż jednak ta liczba jest zbyt wysoka, a lekkomyślnych kierowców zdają się nie odstraszać nawet niedawno zaostrzone kary za jazdę po alkoholu

– komentuje Hunter Abbott, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego z firmy AlcoSense. Specjalista zwraca uwagę na fakt, że po wypiciu nawet niewielkiej ilości alkoholu, dobre samopoczucie w żadnym wypadku nie może być gwarancją, że jest się trzeźwym. Dlatego też gotowość do jazdy najlepiej wcześniej sprawdzić alkomatem osobistym. Można też zgłosić się na komisariat policji i tam wykonać badanie.

Zaostrzone przepisy gwarantem poprawy bezpieczeństwa na drogach?

Warto zauważyć, że w tym roku w długi weekend liczba zatrzymanych kierowców po alkoholu była niższa w stosunku do analogicznych dni ubiegłego uroku, co może wskazywać na skuteczność nowych przepisów.

W 2024 roku wprowadzono istotną zmianę w prawie, która pozwala na konfiskatę pojazdu lub równowartości jego wartości, gdy kierowca ma powyżej 0,75 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu lub 1,5 promila we krwi. Jeśli spowoduje wypadek z zawartością alkoholu między 0,50 mg/dm3 a 1 promilem, sąd może orzec o odebraniu pojazdu. Przekroczenie tych wartości oznacza obowiązkową konfiskatę. Oprócz tego kierowcom grożą grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia do dwóch lat.

Tegoroczny długi weekend powiązany z okresem Wszystkich Świętych był krótszy niż w 2023 roku. Dla porównania, w zeszłym roku w okresie między 28.10 a 5.11 zatrzymano aż 2546 nietrzeźwych prowadzących.