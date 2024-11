Czy wyłączenie silnika na krótkim postoju rzeczywiście pomaga oszczędzać paliwo? To pytanie nabiera znaczenia w obliczu rosnących cen i troski o ekologię, a zdania są podzielone. Z jednej strony wyłączenie silnika może zmniejszyć zużycie paliwa i ograniczyć wydzielanie spalin, co jest korzystne dla środowiska. Z drugiej strony częste gaszenie i ponowne uruchamianie silnika może prowadzić do szybszego zużycia akumulatora i innych podzespołów. Przyjrzyjmy się, więc kiedy gaszenie silnika jest faktycznie opłacalne, a kiedy lepiej tego unikać, aby nie narażać się na dodatkowe koszty utrzymania auta.

REKLAMA

Zobacz wideo Hybrydowe Audi Q3 45 TFSI e S line rozwija moc maksymalną 245 KM i jest to wersja mniej dynamiczna od Q3 z silnikiem benzynowym o takiej samej mocy. Zatem czym Q3 plug-in uwodzi?

Czy gasić silnik na postoju? Istnieją argumenty zarówno za jak i przeciw

Gaszenie silnika na krótkich postojach to kwestia, która wzbudza różne opinie wśród kierowców. Przy dłuższych przystankach trwających ponad 30 sekund, może jednak przynieść wymierne korzyści. Nowoczesne auta zużywają mniej paliwa przy ponownym uruchomieniu niż podczas pracy na biegu jałowym, więc wyłączenie silnika na chwilę sprzyja nie tylko środowisku, ale też odciąża domowy budżet. Dla wielu użytkowników aut aspekt ekologiczny jest równie ważny co oszczędność pieniędzy. W miejskich przestrzeniach, gdzie jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia, wyłączenie silnika choćby na chwilę zmniejsza emisję dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji. Dzięki temu możemy wdychać mniej zanieczyszczeń.

Należy jednak pamiętać, że częste gaszenie i uruchamianie jednostki napędowej może wpływać na kondycję akumulatora, zwłaszcza w starszych pojazdach. Przy każdym ponownym uruchomieniu silnika bateria jest dodatkowo obciążana, co może skutkować jej szybszym zużyciem. W nowoczesnych autach wyposażonych w system start-stop problem ten jest rozwiązany – system został stworzony z myślą o ochronie podzespołów przed nadmiernym obciążeniem. Starsze modele, które nie posiadają tej technologii, mogą jednak cierpieć na skutek częstego gaszenia silnika, zwłaszcza zimą, gdy akumulator jest szczególnie podatny na spadki wydajności.

Fot. Marcin Kucewicz / Agencja Wyborcza.pl

Jak najlepiej jechać w korku? W ten sposób oszczędzisz pieniądze na paliwie i naprawach

Ekonomiczna jazda w korkach to sposób prowadzenia auta, który pozwala znacznie zmniejszyć zużycie paliwa oraz ograniczyć obciążenie samochodu, nawet w spowolnionym ruchu miejskim. Sekretem oszczędności jest płynność jazdy – unikanie gwałtownych przyspieszeń i hamowań sprawia, że silnik pracuje spokojniej, co obniża spalanie i zmniejsza zużycie hamulców oraz opon. Warto również utrzymywać stałą, niską prędkość, zamiast co chwilę zatrzymywać się i ruszać na krótkich odcinkach. Taka technika pozwala nie tylko zaoszczędzić paliwo, lecz także zapewnia bardziej efektywną pracę całego pojazdu, wydłużając jego żywotność. Warto wyłączyć też zbędne urządzenia, takie jak klimatyzacja czy intensywne oświetlenie. Dzięki temu zmniejszymy obciążenie silnika, co jest szczególnie korzystne podczas dłuższych przestojów.

Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.

Zobacz też: Ten trik zdradził mi mechanik. Wcieram i po kilku minutach spłukuję. Podjazd wygląda jak nowy