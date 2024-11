Jaką tolerancję błędu ma fotoradar? Nie masz co liczyć na ulgę i jest to zwykła ciekawostka. Pamiętaj, żeby nigdy nie jeździć zbyt szybko, bo grozi to naszemu bezpieczeństwu. Ile wynoszą błędy pomiarowe?

4 Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl