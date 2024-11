W XXI wieku liczą się tylko SUV-y? Toyota udowadnia, że to bzdury. Udowadnia też, że minivany wcale nie odeszły do lamusa. One mogą być cały czas obecne, a do tego świetnie wpisują się w trendy współczesnej motoryzacji w wersji zeroemisyjnej. I najlepszym tego dowodem jest koncepcyjny minivan o napędzie elektrycznym. Auto może się stać podstawą dla kampera.

Toyota Kayoibako, czyli modularny i kompaktowy kontener na kołach

Model nazywa się Toyota Kayoibako. Co oznacza kayoibako? Jak tłumaczy japońska marka, "to słowo odnosi się do kontenerów nowej generacji, służących do bezpiecznego, wydajnego transportu części i produktów między zakładami. Ich wymiary pozwalają wyeliminować straty, a wymienne moduły do konfiguracji wnętrza pozwalają dostosować każdy kontener do różnorodnych potrzeb". Idea kayoibako stała się zatem podstawą do stworzenia tego pojazdu.

Toyota dość mocno precyzuje np. wymiany nadwozia minivana. Karoseria ma mieć 3990 mm długości. To oznacza, że Kayoibako będzie niewiele dłuższy od aktualnego Yarisa. Poza tym pojazd będzie miał 1790 mm szerokości, 1855 wysokości i 2800 mm rozstawu osi. Przy niewielkich rozmiarach nadwozia, imponująco wyglądają dane dotyczące długości wnętrza. Po stronie pasażera będzie miało ono 3127 mm. Po stronie kierowcy okaże się nieco krótsze. Zaoferuje 2141 mm. Jednocześnie kabina ma mieć blisko 1,5 m wysokości.

Ten skromny busik to przyszłość kamperów. Ma mniej niż 4 m długości, ale da się w nim mieszkać Fot. Toyota

Niewielki minivan dostosuje się do stylu życia. Czy Kayoibako trafi do produkcji?

Wszechstronna przestrzeń, ale i wszechstronna koncepcja. Bo samochód daje praktycznie dowolną możliwość konfiguracji. Kierowcy mogą na wiele sposobów przystosować minivana do swojego stylu życia. Stworzą tym samym jedyne w swoim rodzaju auto. W projektowaniu wnętrza uwzględniono także potrzeby osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach. A do tego Toyotę Kayoibako można zamienić też np. w efektownego kampera.

Toyota Kayoibako została zaprezentowana jako koncept 26 października podczas Japan Mobility Show. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie marki, "to jeden z prototypowych modeli aut elektrycznych, które wpisują się w wizję bezemisyjnej motoryzacji Toyoty". To oznacza jedno. Nawet jeżeli trafi kiedyś do produkcji, jest przed nim dość długa droga.