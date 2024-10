Chińczycy chcą się wyróżniać na europejskim rynku motoryzacyjnym. I w przypadku BYD ATTO 3 z pewnością im się to udało. Crossover segmentu C zwyciężył w testach prowadzonych przez Euro NCAP w 2023 i 2024 r. Pokonał takich rywali, jak VW ID.7, nowy Mercedes klasy E, Renault Austral czy Volvo EC40. Był najgorszym z najgorszych.

BYD ATTO 3 zwyciężył. Jest bezapelacyjnie... najgorszy na liście Euro NCAP

Szczęście BYD polega na tym, że nie mówimy o teście zderzeniowym Euro NCAP, a teście systemów bezpieczeństwa. Nieszczęście, że to jedyny model od 4 lat, w którego nocie ogólnej nie znalazła się nawet jedna kropka (a mógł otrzymać je aż 4). To też jedyny model, który uzyskał notę niezalecaną. Inżynierowie Euro NCAP nie zalecają, abyście w BYD ATTO 3 korzystali z inteligentnego tempomatu na autostradzie. Powód? Tych jest kilka.

Generalnie BYD ATTO 3 dostał tylko 55 proc. punktów za kompetencje systemów asystujących i zaledwie 35 proc. punktów za elektroniczne wsparcie kierowcy. Tak niska nota zwłaszcza w drugiej z kategorii nie pojawiła się w historii instytutu Euro NCAP.

Fatalny wynik chińskiego auta w teście Euro NCAP. 'Nie rekomendujemy jazdy tym modelem'

Aktywny tempomat BYD miał szereg problemów. Euro NCAP punktuje je

W pierwszej kolejności Euro NCAP zwróciło uwagę na dość słabo działający system kontrolujący czy prowadzący trzyma ręce na kierowcy. A to nie było jedyne pole, na którym chiński ACC miał problemy z przyglądaniem się zachowaniom kierującego. Poza tym w raporcie można przeczytać, że "nie ma adaptacji prędkości do nadchodzących elementów drogi, takich jak zakręty i skrzyżowania" i "samochód jest utrzymywany w pełni na pasie ruchu w zakręcie tylko przy najniższej prędkości testowej".

BYD miał też problem z systemem czytającym znaki drogowe i ograniczenia prędkości. Ograniczenia zapisywał np. jako stałe. Poza tym nie miał funkcji wspomagania zmiany pasa ruchu, a gdy auto wyczuje brak reakcji kierowcy, wyłącza funkcję centrowania pasa ruchu, ale utrzymuje aktywny tempomat.

Słaba nota ATTO 3 to alert. Kupujmy samochody nie tylko patrząc na ceny

Tak niska nota przyznana chińskiemu autu to czysta złośliwość Euro NCAP? Nie do końca. Po pierwsze dlatego, że instytut jest organizacją niezależną. To na podstawie mierzonych w czasie testów wskaźników przyznaje noty i punkty. Po drugie zdarza mu się surowo oceniać nie tylko pojazdy pochodzące z Azji, ale także produkowane przez europejskie marki. Dla przykładu nowe Renault Clio zasłużyło tylko na jedną kropkę. To samo Peugeot 2008, Toyota Yaris, Opel Mokka czy nawet Jaguar I-Pace. Niewiele lepiej, bo na dwie kropki, spisał się Volkswagen Passat B8, Volvo V60, Tesla Model 3, Nissan Juke czy Alfa Romeo Tonale.

W wyniku osiągniętym przez BYD zaskakują dwie rzeczy. ATTO 3 nie jest miejskim hatchbackiem, a crossoverem segmentu C. Jest autem rodzinnym. W takim modelu ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa jazdy wybrzmiewa podwójnie. Poza tym słaby wynik jest o tyle dziwny, że w testach zderzeniowych ten sam model poradził sobie wyśmienicie. Dostał maksymalną notę pięciu gwiazdek. Szkoda, że Chińczycy nie potrafili zachować równego poziomu i w kwestii systemów wspomagających jazdę.