Takiego gadżetu nie może zabraknąć zimą w twoim aucie. Nie tylko przyniesie ci komfort, ale również ogrzeje w najchłodniejsze dni. Jego montaż jest łatwy i można go zamieniać również na inne siedzenia. Kupisz go w Lidlu w super cenie, a podobne modele znajdziesz na Allegro oraz w Jula.

Ogrzewaną matę na siedzenie znajdziesz w Lidlu w naprawdę dobrej cenie

Matę podgrzewającą, która przyniesie ci komfort i ogrzeje w chłodne dni znajdziesz w Lidlu w naprawdę świetnej cenie. Ten genialny gadżet kosztuje jedynie 60 zł. Możesz go założyć na każde siedzenie, a podłączasz go do samochodowej zapalniczki. Mata ma regulację temperatury, więc możesz ją dostosować do siebie.

mata podgrzewająca screen z lidla

Na Allegro również dostaniesz matę podgrzewającą w jeszcze niższej cenie

Podgrzewającą matę kupisz też na Allegro. Znajdziesz ją jeszcze taniej niż w Lidlu. Tak jak powyższa wersja ta również ma regulację temperatury i dzięki temu dostosuje się do twoich potrzeb. Mata jest lekka i bardzo wygodna, a przy tym sprawi, że twoja jazda będzie wyglądała o niebo lepiej. Opinie o macie są bardzo pozytywne, co zachęca do zakupu.

mata podgrzewająca screen z allegro

Mata na zimową jazdę jest też w Juli. Kupisz ją w dobrej cenie i dopasujesz do swojego auta

Matę podgrzewającą znajdziesz też w Juli. To bardzo miękki gadżet, który umili ci jazdę i ogrzeje cię w chłodniejsze dni. Mata łatwo się czyści, ma ustawienia temperatury i jak dwie poprzednie podłącza się ją do zapalniczki. Możesz ją kłaść na wybrane siedzenia. Mata będzie również dobrym pomysłem na prezent dla kierowców, którzy nie mają podgrzewanych siedzeń.