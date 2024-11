Czy można myć auto zimą? Wiemy jak mu nie zaszkodzić i w jakiej temperaturze to robić

Chociaż nie ma dobrego lub złego harmonogramu mycia samochodu zimą, niektórzy eksperci sugerują, aby robić to co dwa tygodnie. Jeśli pojazd jest szczególnie zabrudzony, zimą warto myć go nawet częściej. Szczególnie ważne jest jednak dokładne mycie samochodu po stopnieniu śniegu i lodu. W ten sposób można uniknąć gromadzenia się soli, piasku, ziemi i lodu, zmniejszając prawdopodobieństwo korozji.

Kiedy należy myć samochód zimą?

Warto unikać mycia samochodu, gdy temperatura na zewnątrz jest równa lub niższa od zera. Myj samochód w niskich temperaturach, gdy termometr wskazuje co najmniej 9 stopni. Najlepiej byłoby jednak, gdyby temperatura wynosiła 10 stopni. Niezależnie od pogody i chłodu, staraj się myć samochód po południu, kiedy słońce jest w najcieplejszym momencie dnia.

mycie auta canva

Wskazówki dotyczące bezpiecznego mycia samochodu zimą

Postępuj zgodnie z poniższymi trzema wskazówkami, aby bezpiecznie umyć samochód zimą:

- Jeśli myjesz samochód samodzielnie, postaraj się zrobić to w ogrzewanym garażu. Może to osłonić ciebie i twój samochód przed zimowymi temperaturami i opadami. Ponadto może to uchronić podjazd przed zamoknięciem i zamarznięciem. Używaj letniej wody, nie za gorącej ani nie za zimnej.

- Podczas mycia samochodu na zewnątrz należy się ubrać, aby chronić się przed zimnem. Odzież i sprzęt powinny być wodoodporne.

- Mycie samochodu powinno być tylko jednym z elementów rutynowej pielęgnacji samochodu zimą, w tym sprawdzania akumulatora i opon.

Mycie auta na posesji pexels.com/Tima Miroshnichenko

Jak myć samochód zimą?

Utrzymanie samochodu w czystości zimą nie różni się zbytnio od mycia go w innych porach roku. Istnieje jednak kilka dodatkowych środków ostrożności, które warto podjąć. Podczas mycia samochodu zimą i nie tylko, najlepiej jest unikać detergentów używanych do mycia naczyń. Enzymy znajdujące się w mydłach do naczyń mogą niszczyć wosk na pojeździe. Aby dokładnie umyć zewnętrzną część pojazdu, należy wyczyścić opony, koła, podwozie, błotniki i zderzaki. Częstotliwość woskowania pojazdu zależy w dużej mierze od tego, jak trudne warunki pogodowe panują w miejscu zamieszkania. Należy pamiętać, że wosk może być trudny do nałożenia, gdy temperatura spada poniżej 12 stopni.