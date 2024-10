To idealne auto dla Polaków, bo mogą przejechać 2208 km bez tankowania. 'Rekord Guinnessa'

Chińczycy chwalą się rekordem, który właśnie pobił Roewe D7 DMH. Co to za auto? Mierzący 4,9 m sedan jest hybrydą plug-in. Siłę napędową w pojeździe dostarcza przede wszystkim 204-konny agregat elektryczny. Otrzymuje on jednak wsparcie ze strony 1,5-litrowego, 112-konnego i wolnossącego benzyniaka.

2200 km na jednym tankowaniu i ładowaniu hybrydą plug-in

Zasada była prosta. Chińczycy naładowali baterię Roewe D7 DMH na 100 proc. Następnie zatankowali auto do pełna i ruszyli w trasę. Samochód jeździł w sumie przez 4 dni. W tym czasie pokonał drogę z Lanzhou do Urumqi. Po pokonaniu 2208 km silnik w pojeździe zgasł. To oznaczało, że w sedanie skończyły się wszelkie źródła napędu. Roewe D7 DMH pobił tym samym rekord Guinnessa. I zaprezentował naprawdę imponujące spalanie. Bo średnie zapotrzebowanie na paliwo na tym dystansie wynosiło zaledwie 2,49 litra.

Wynik jest o tyle niesamowity, że w oficjalnej specyfikacji Roewe deklaruje maksymalny zasięg D7 DMH na poziomie 1400 km. Jazda na samym prądzie daje 125 km.

Z samym przejazdem wiąże się więcej ciekawostek. Bo na trasie odpowiadającej odległości dzielącej Warszawę i granicę Hiszpanii, pojazd napotykał zróżnicowane warunki pogodowe i drogowe. Zakończył w chińskim biegunie ciepła. Ale Roewe D7 DMH miał też do czynienia z podjazdami na wysokość 1600 m n.p.m. czy temperaturami spadającymi do -8 stopni Celsjusza.

Czy Roewe D7 DMH ma szansę na sprzedaż w Europie?

Roewe D7 DMH jest produkowany przez chiński koncern SAIC. SAIC jest z kolei właścicielem marki MG. To może zatem oznaczać, że choć Roewe nie zawita w Europie, w jego imieniu zrobi to sedan MG. I nietrudno uznać, że możliwość pokonania 2200 km na jednym tankowaniu i ładowaniu z pewnością brzmiałaby interesująco dla kierowców ze Starego Kontynentu.

Szczególnie że na tym potencjalne zalety modelu by się nie skończyły. Auta takie, jak MG3 czy MG ZS i HS udowadniają, że Chińczycy potrafią zaoferować też naprawdę atrakcyjne ceny. A do tego Roewe posiada stosunkowo prostą technologię. Benzyniak jest wolnossący i ma wysoką sprawność cieplną. Co więcej, hybryda rozpędza sedana do 100 km/h w 7,9 sek. oraz jest sparowana z 1-stopniową skrzynią biegów i baterią o pojemności na poziomie 21,5 kWh.