Po zakończeniu kariery piłkarskiej Wojciech Szczęsny szybko ją wznowił. Dołączył do zespołu FC Barcelony po tym, jak pierwszy bramkarz klubu doznał urazu, co wykluczyło go z gry na co najmniej kilka miesięcy. Zmiany zachodzą jednak nie tylko w życiu zawodowym, bo Szczęsny postanowił pozbyć się jednego ze swoich samochodów. Chodzi o Audi Q7 z 2023 roku.

Zobacz wideo Odnaleziono poszukiwane Audi SQ7. Było w częściach

Wojciech Szczęsny sprzedaje samochód. Żeby go kupić, trzeba głęboko sięgnąć do kieszeni

Audi Q7 po raz pierwszy zostało zaprezentowane jesienią 2005 roku i od tamtego czasu króluje na rynku samochodów typu SUV. Jak czytamy w ogłoszeniu, Audi należące do Szczęsnego zostało wyposażone na indywidualne zamówienie, a piłkarz chce je sprzedać za 325 tys. To atrakcyjna oferta, bo nowy model z podobnym wyposażeniem to koszt 412 tys.

Audi Szczęsnego https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/audi-q7-audi-q7-samochod-wojciecha-szczesnego-bogate-wyposazenie-warszawa-ID6GK5nh.html

Wojciech Szczęsny jest pierwszym i jedynym właścicielem samochodu. To diesel o mocy 231 KM z napędem 4x4 i automatyczną skrzynią biegów. Posiada gwarancję do 2028 roku, a przebieg wynosi 38 tys. kilometrów.

Jakie samochody ma Wojciech Szczęsny? Te wozy nie są dla każdego

Bramkarz Barcelony przepada za luksusowymi samochodami. Na zgrupowania Reprezentacji Polski przyjeżdżał między innymi Rolls-Royce’m Cullinanem Black Badge. Był widziany także samochodach takich jak Rolls-Royce Wraith, Bentley Bentayga, Audi R8 Spider, Porsche Cayenne czy Mercedes-AMG G 63. Jako zawodnik FC Barcelony Szczęsny dostanie samochód z oferty Cupry, która od 2019 roku jest partnerem klubowym. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.

