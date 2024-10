Z Carlą Wentzel spotkałem się podczas Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi. W miejscu szczególnym dla miłośników elektromobilności porozmawialiśmy nie tylko o nowych modelach samochodów, przyszłości Volkswagena i innych marek koncernu, ale także o wrażeniach z pobytu w Polsce. Carla Wentzel pochodzi z Republiki Południowej Afryki, a do Polski trafiła po pięciu latach kierowania Volkswagen Group Ireland.

Tomasz Okurowski, Moto.pl: To już niemal 10 miesięcy od kiedy jest Pani w Polsce. Jakie są Pani wrażenia z pracy w naszym kraju?

Carla Wentzel, prezeska Volkswagen Group Polska: Są fantastyczne. Naprawdę bardzo polubiłam Polskę. I to z wielu powodów. Jestem pod wrażeniem polskiej gościnności. Bardzo dobrze wspominam to jak ciepło zostałam przywitana. Jestem również pod wrażeniem profesjonalizmu ludzi, z którymi się spotykam. Chcę podkreślić, że dla osób spoza Polski, kraj jest też niezwykle ciekawy z powodu transformacji, jaką przechodzi. To imponujące jak się zmienia. Cieszę się, że mogę tu pracować. Moje polskie doświadczenia to także znakomita kuchnia. Jedzenie jest fantastyczne. Mój mąż uwielbia pierogi i nawet sam je przygotowuje. Twierdzi już, że jest ekspertem od pierogów, stąd często pojawiają się na naszym stole. Uwielbiam także sernik. To jeden z moich ulubionych smakołyków.

Z tym smacznym akcentem przejdźmy do motoryzacji. Dziś Kowalska czy Kowalski, jeździ spalinowym samochodem – od małego auta jak Volkswagen Polo po dużego SUV-a jak Audi Q7. Jakie będzie jego następne auto?

To bardzo interesujące pytanie i niełatwo na nie odpowiedzieć. Choćby z powodu tego jak szybko zmienia się motoryzacja i jak wiele dzieje się w obszarze elektromobilności. Z mojej perspektywy cieszę się, że pracuję w koncernie, który oferuje tak szeroką gamę samochodów i napędów wielu marek. Stąd zależnie od klientów, ich potrzeb, ich zwyczajów związanych z podróżowaniem możemy zaoferować każdemu idealne rozwiązanie. Od nowoczesnych silników spalinowych czy hybryd plug-in nowej generacji po modele w pełni elektryczne. Nie zapominajmy, że każdy kraj w Europie jest inny, występują spore różnice w kwestii rozwoju elektromobilności, czy dostępu do infrastruktury.

Oczywiście chcemy przekonać naszych klientów w Polsce, że wybór samochodu elektrycznego to dobre rozwiązanie. Ale do tego niezbędne jest odpowiednie otoczenie, cały ekosystem związany z infrastrukturą ładowania, dostępnością zielonej energii czy finansowymi programami wsparcia. Jeśli profil użytkowania samochodu danego klienta sprawia, że oczekuje on innego napędu, mamy wspomniane hybrydy plug-in i bardzo nowoczesne silniki spalinowe.

Tutaj warto też podkreślić, co tak szczególnie wybrzmiało na Kongresie Nowej Mobilności, że bardzo istotne jest też budowanie pozytywnej świadomości pośród społeczeństwa. Okazuje się, że wciąż wielu kierowców nie miało jeszcze okazji prowadzić samochodu elektrycznego, wciąż w powszechnej opinii panuje wiele mitów. Dlatego chcemy ich zachęcić do tego, by doświadczyli jak przyjemnie się jeździ nowoczesnym autem na prąd i jak pozytywne są to doświadczenia. Marki Grupy Volkswagen prezentują w tym roku 30 nowości, warto poznać je bliżej.

Czy klienci flotowi w Polsce są już gotowi na przesiadkę z samochodów spalinowych do elektrycznych?

Taka zmiana powoli zaczyna postępować. Obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania nabywców flotowych, którzy częściej uwzględniają samochody elektryczne w swoich zamówieniach. To jest oczywiście długofalowa perspektywa. Obserwujemy, jak rośnie poziom odpowiedzialności i troski o środowisko oraz świadomość korzyści płynących z rozwoju zeroemisyjnego transportu. Rośnie także świadomość potrzeby dekarbonizacji transportu z myślą o przyszłych pokoleniach. Oczywiście rozwój postępuje w różnym tempie w poszczególnych krajach Europy.

Grupa Volkswagen to wiele marek. Jakich premier można oczekiwać w ciągu kilku najbliższych lat?

W tym roku przedstawiamy rekordową liczbę 30 nowości. Wśród nich nasze bestsellery, jak nowe Volkswageny Golf, Passat i Tiguan, nowe Skody Octavia, Superb i Kodiaq czy Cupra Formentor, która została świetnie przyjęta przez polskich klientów. Warto też wspomnieć o gorącej nowości, jaką jest Cupra Terramar. Auta dostępne są z silnikami spalinowymi, ale także z układem hybrydowym PHEV drugiej generacji, który wyróżnia się bardzo niską emisją CO2 i imponującym zasięgiem w trybie elektrycznym. Hybrydowy Golf PHEV potrafi w elektrycznym trybie przejechać ponad 140 km, to więcej niż większość z nas potrzebuje na co dzień. Nie brakuje oczywiście całkowicie elektrycznych modeli. Tutaj wyróżnia się nowy ID.7, który wniósł mnóstwo nowości do platformy MEB. W wersji Pro S auto może przejechać ponad 700 km na jednym ładowaniu, w wersji GTX, dysponuje mocą 340 KM i do 100 km/h rozpędza się w 5,4 sekundy. Zaprezentowaliśmy także nowego ID.BUZZa z większym rozstawem osi i miejscem dla 7 osób. W segmencie premium ważnym wydarzeniem jest debiut aut na nowej platformie PPE, czyli Audi Q6 e-tron oraz Porsche Macan, niebawem dołączy do nich Audi A6 e-tron. Platforma ta niesie ze sobą wiele nowości, m.in. możliwość ładowania z mocą 270 KW, co zdecydowanie skraca czas postoju przy ładowarce. A jeśli mówimy już o ładowaniu, tutaj kolejna bariera została przełamana wraz z debiutem nowego Audi e-tron GT oraz nowego Porsche Taycan – te samochody można ładować z mocą nawet 320 KW, w 10 minut zasięg zwiększa się o ok. 280 km. Samochody te są niezwykle szybkie, dynamiczne, ale też komfortowe. To tylko część z naszych świetnych, tegorocznych premier. Jak już wspomniałam, zdecydowanie warto je sprawdzić, odbyć jazdę testową.

Elektromobilność kojarzy się w Polsce m.in. z subsydiowaniem zakupu nowych aut. Czy w kolejnych latach państwo polskie powinno dalej wspierać zakup nowych samochodów elektrycznych?

Jestem przekonana, że państwo powinno dalej wspierać nabywców. Pamiętajmy, że zakup samochodu to dla wielu klientów jeden z najpoważniejszych wydatków, tuż po inwestycji w mieszkanie czy dom. Z pewnością dodatkowe wsparcie znacząco ułatwi podjęcie decyzji o zakupie nowego auta elektrycznego. I pozytywnie wpłynie na transformację w kierunku zeroemisyjnej mobilności. Mam nadzieję, że dopłaty do leasingu dla firm wrócą jak najszybciej. Przy czym tutaj należy wspomnieć, że dopłaty są tylko jednym z wielu elementów budujących cały ekosystem, który jest niezbędny do rozwoju elektromobilności. Kluczowe są rozbudowana infrastruktura ładowania oraz przystępna zielona energia.

Z niepokojem śledzę doniesienia o planach zamknięcia dwóch fabryk Volkswagena w Niemczech i Audi w Brukseli. Jaka przyszłość czeka przemysł motoryzacyjny w Europie?

Niestety sytuacja ekonomiczna na rynku europejskim pogarsza się. Europejski przemysł znalazł się w trudnej sytuacji. Rośnie też groźna konkurencja, która jest bardzo efektywna kosztowo. Dla Grupy Volkswagen Niemcy są bardzo ważnym miejscem pod względem lokalizacji fabryk. Ale Niemcy też charakteryzują się wyższymi kosztami produkcji co utrudnia nam konkurowanie z nowymi rywalami. Do tego ważna jest sytuacja na rynku, który wciąż nie wrócił do stanu sprzed pandemii. W Europie rynek nowych samochodów zmniejszył się o aż 2 mln aut w skali roku. Ten spadek najmocniej uderzył w Grupę Volkswagen, gdyż w Europie posiadamy ponad 25 proc. udziału w rynku. To wiąże się z koniecznością dostosowania mocy produkcyjnych, zgodnie do zapotrzebowania rynku. Rozważamy różne scenariusze, jest to dla nas duże wyzwanie. Prowadzimy negocjacje z organizacjami związkowymi. Wierzę, że znajdziemy najlepsze możliwe rozwiązanie. Równolegle wciąż inwestujemy w nowe technologie takie jak cyfryzacja i elektryfikacja, które są niezbędne dla rozwoju naszych marek w przyszłości.

W 2023 r. w Polsce czołówka rynku to Toyota, Skoda i Kia. Jaki ma Pani plan, by to marki Grupy Volkswagen były w ścisłej czołówce rynku?

Chcę podkreślić, że nie skupiamy się tylko na wolumenie i jak najwyższej sprzedaży. Koncentrujemy się na klientach i ich potrzebach, zbalansowaniu biznesu, zyskowności i długoterminowym odpowiedzialnym rozwoju. Jestem bardzo dumna z tego jak wysoką pozycję zajmują Skoda czy Audi, które jest numerem jeden w segmencie premium. Chcę także podkreślić sukces Porsche, które z roku na rok notuje znakomite wyniki. Cieszę się, że zajmujemy także mocną pozycję na rynku samochodów dostawczych. Dążymy do tego, by każdy klient znalazł optymalny samochód dla siebie, który spełni wszystkie oczekiwania. Od najmniejszego modelu po największe w gamie. Olbrzymią wagę kładziemy także na jak najwyższe zadowolenie klientów z użytkowania zakupionych samochodów, by przy kolejnych zakupach zostali z nami. Cenimy lojalnych klientów. Są dla nas bardzo ważni.