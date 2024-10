Nadchodzi zima, a co za tym idzie skrobanie aut oraz rozgrzewanie silników, jednak zimowa jazda nie musi być nieprzyjemna, jeśli mamy odpowiednie akcesoria, a takie znajdziesz właśnie w Lidlu za mniej niż 15 zł. Podobne oferty czekają na ciebie również na Allegro oraz w Biedronce.

W Lidlu znajdziesz akcesoria na zimową jazdę. Kupisz je w super cenach

Jeśli jeszcze nie masz akcesoriów zimowych do swojego auta, to koniecznie zajrzyj do Lidla. Znajdziesz tam między innymi markowe odmrażacze do zamków oraz szyb. Najlepszym środkiem jest jednak wspomagacz rozruchu silnika, który przyda się na ogromne mrozy. Wszystkie akcesoria kupisz za mniej niż 15 zł.

Akcesoria znanej marki znajdziesz Allegro. Kupisz je w naprawdę dobrej cenie

Zestaw ratunkowy na zimowe poranki znajdziesz w Allegro. Kilka środków kupisz w super cenie za jedyne 28 zł. Do zestawu masz dołączoną skrobaczkę. Taki zestaw będzie również dobrym prezentem dla niejednego kierowcy, więc jeśli już go masz, pomyśl o kimś bliskim. Środki nie niszczą lakieru i działają bardzo szybko.

Zimowy zestaw ochronny kupisz też na promocji na stronie Biedronki. Świetna okazja

Przyznam, że ten zestaw jest najbardziej opłacalny jeśli chodzi o zimowe dni. W jego skład wchodzi dużo przydatnych środków jak 2 odmrażacze do szyb oraz osłona termiczna na szybę, która uchroni nas przed porannym skrobaniem szyb. Środki szybko rozpuszczają lód i szron, pozostawiając przejrzystą powierzchnię. Teraz taki zestaw kupisz na świetnej promocji, aż o 16 zł taniej.