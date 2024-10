Oto najlepsze auta dla dużej rodziny. Wygodne, pojemne, a jednak zgrabne i z charakterem

Dla niektórych rodzin typowy hatchback lub mały SUV po prostu nie wystarczy. Nie martw się, ponieważ na rynku dostępnych jest wiele dużych samochodów rodzinnych, które zaspokoją potrzeby nabywców z dziećmi, bagażem lub większymi niż przeciętne psami.

Hyundai Santa Fe - atrakcyjny i ekskluzywny siedmiomiejscowy samochód

Najnowszy Hyundai Santa Fe jest z pewnością wizualnym odejściem od swojego poprzednika, ale pomimo nowego, masywnego wyglądu, nadal zapewnia wszystkie kluczowe obszary, które mają znaczenie dla nabywców samochodów rodzinnych. Jest przestronny, niezwykle praktyczny i ma wysokiej jakości wnętrze, dzięki czemu marki premium mają się czym martwić. W kabinie znajduje się mnóstwo schowków, a także poręczne porty USB do ładowania wszystkich urządzeń dla dzieci. Prawdziwa zabawa odbywa się jednak z przodu - kierowca otrzymuje parę dużych wyświetlaczy cyfrowych i wysokiej jakości fizyczne elementy sterujące ważnymi funkcjami, takimi jak klimatyzacja i głośność multimediów. W ruchu Santa Fe jest wyraźnie skonfigurowany pod kątem komfortu, a nie sportowego charakteru. Nabywcy mogą wybierać między układem pięcio-, sześcio- i siedmiomiejscowym, przy czym wszystkie siedzenia są w stanie wygodnie pomieścić dorosłych pasażerów.

Skoda Kodiaq - bardziej praktyczna i lepszej jakości niż wcześniej

Całkowicie nowy model drugiej generacji pojawił się w 2024 roku, ulepszając swojego poprzednika w kilku kluczowych obszarach. Niewiele samochodów może równać się z Kodiaq pod względem praktyczności. Nabywcy mogą wybierać między układem pięcio- lub siedmiomiejscowym, bagażnik jest ogromny, a wnętrze jest usiane wieloma sprytnymi funkcjami, które czynią go jeszcze bardziej użytecznym. Pudełkowaty kształt nadwozia przekłada się na dużą ilość miejsca nad głową.

Kia Sorento - świetny SUV teraz jeszcze lepszy

Świeżo po gruntownym liftingu w 2024 roku, Kia Sorento jest bardziej atrakcyjna niż kiedykolwiek dla nabywców dużych samochodów rodzinnych. Robi wszystko, co powinien robić duży SUV; jest wystarczająco przestronny dla siedmiu pasażerów, jakość jazdy i wykończenie są świetne, a wnętrze jest odpowiednio ekskluzywne w stosunku do ceny. o ważne, w drugim i trzecim rzędzie znajdują się punkty ISOFIX, co czyni Sorento doskonałym wyborem dla rodzin z małymi dziećmi. Bagażnik jest również ogromny i pomieści naprawdę wszystko.