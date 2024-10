Pamiętajcie, że już niedługo zima. Co zrobilibyście w sytuacji tego kierowcy?

Takich filmików w sieci są dziesiątki. Wzniesienie, oblodzona i zaśnieżona nawierzchnia oraz samochód, który z wciśniętymi hamulcami bezwolnie stacza się z górki. Taki scenariusz może się zdarzyć i w Polsce. Warto zatem wiedzieć, co może zrobić kierowca w takiej sytuacji.

Zobacz wideo Staranował znak drogowy, wpadał w poślizg i skończył w zaspie. Po policyjnym pościgu kierowca trafił do aresztu

Zamiast hamować, zacznij do oporu wciskać gaz. To jedyna szansa

Z powyższego opisu jasno wynika jedno. Nie pomoże tu hamowanie. Toyota ześlizguje się ze wzniesienia z zablokowanymi kołami. Kierowca dusi zatem środkowy pedał do oporu. Skutek tego zabiegu jest mizerny. Auto jak się staczało, tak się stacza, nacierając przy okazji na napotkane po drodze przedmioty. Opony zimowe? To w takim przypadku również półśrodek. Pod śniegiem z pewnością ukrywa się lód, a granica przyczepności opon została przełamana przez masę SUV-a przyciąganą siłą grawitacji.

Metoda zaradcza może być tak naprawdę jedna. I jest nią... wciśnięcie gazu do dechy. Tak, aby samochód mógł odzyskać choć trochę trakcji, tak, aby przełamać siłę wciągającą pojazd do ślizgu lub tak, aby chociażby zredukować prędkość staczającego się SUV-a i ewentualnie móc nadać mu kierunek i uniknąć uderzenia w przeszkody. To wszystko.

Samochód ześlizguje się z górki? Zacznij trąbić!

Oczywiście kierowca może zrobić jeszcze jedną rzecz. Może np. zacząć trąbić. W ten sposób zwróci uwagę na staczający się pojazd. Dostrzegą go piesi czy inni kierowcy. Będą mieli czas na zejście mu z drogi. W ten sposób zredukowany zostanie poziom zagrożenia. Na tym jednak "narzędzia" kierowcy się kończą. Poza tym może mieć tylko nadzieję na w miarę miękkie lądowanie. To wszystko.

Lód to najgorszy scenariusz drogowy zimą

Poślizg w takiej sytuacji jest niezwykle niebezpieczny. Kierowca traci nad autem kontrolę. I co gorsze, im cięższe auto, tym mocniej staje się ono podatne na poślizg grawitacyjny. Choć zjawisko potęguje również stopień nachylenia drogi. Dodatkowo ten poślizg jest najlepszym dowodem na to, że najgorszą sytuacją zimą jest pojawienie się lodu na nawierzchni. I to nie tylko na wzniesieniu. Dlatego tak kluczowe staje się zredukowanie prędkości w trudnych warunkach drogowych i baczne obserwowanie zmieniających się warunków na jezdni.