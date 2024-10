Producent elektryków dba o "ochronę chińskich reliktów i skarbów narodowych". Chodzi o nową grę AAA

Żyjemy w dość specyficznych czasach. Dziś samochody potrafią jeździć automatycznie, spotkania towarzyskie odbywają się w sieci, a producenci motoryzacyjni... nawiązują strategiczne partnerstwa z producentami gier wideo. Takim partnerstwem właśnie pochwalił się chiński BYD.

REKLAMA

Zobacz wideo Przejechał przez żywopłot, uderzył w zaparkowane auto

BYD sprzedaje auta. Zaczyna jednak współpracować z twórcą... gier

Marka BYD, która na marginesie właśnie ostrzy sobie pazury na rynek polski, ogłosiła strategiczne partnerstwo ze studiem Game Science, czyli twórcami gry Black Myth: Wukong. Tym samym marka stała się wyłącznym partnerem motoryzacyjnym gry. Co tak właściwie oznacza to partnerstwo? Przedstawiciele BYD tłumaczą, że w jego ramach planowane są działania w ramach inicjatywy "Ochrona chińskich reliktów i skarbów narodowych". Mówiąc prostszym językiem, "BYD we współpracy z Game Science planuje digitalizować historyczne zabytki, aby wspierać ich przyszłą ochronę".

Partnerstwo zostało ogłoszone teraz, współpraca firm jednak już trwa. Rozpoczęła się w tym roku od działań w prowincji Shanxi, gdzie rozgrywa się wiele scen z gry Black Myth. W tamtejszym muzeum zostały przygotowane pierwsze wersje cyfrowe zabytków kultury.

Black Myth i BYD, czyli zgrabny zabieg PR-owy

Informacja nie jest specjalnie emocjonująca. Nie wnosi też w zasadzie żadnych nowości do świata motoryzacji. Dla BYD jest mimo wszystko kluczowa. Z PR-owego punktu widzenia – oczywiście. Szczególnie że Black Myth: Wukong nie jest byle jaką produkcją. To pierwsza chińska gra, która została określona na klasę AAA. Tylko w ciągu pierwszej godziny od premiery, ilość sprzedanych egzemplarzy przekroczyła milion. Globalnie dziś wartość przekracza 10 mln sztuk.

Taka produkcja świetnie pasuje zatem do ogrzewania logo BYD. Logo, które również nie jest marginalne czy bez znaczenia. Bo warto wiedzieć o tym, że tylko w pierwszym półroczu 2024 r. chiński producent wydał 2,84 mld dolarów na badania i rozwój. To oznacza, że firma więcej zainwestowała w rozwój, niż... zarobiła. Zarobiła w tym samym okresie aż o 900 mln dolarów mniej.