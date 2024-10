Pamiętacie jeszcze czasy pandemiczne? Izolacja i ograniczenia odeszły na dobre. Niektóre nawyki wtedy zdobyte jednak zostały. To w pandemii do mody wróciły ogródki działkowe, ale i... kampery. Zarówno jedne, jak i drugie na dłużej zagościły w gustach Polaków. Przynajmniej na to wskazuje raport rejestracji nowych i używanych kamperów oraz przyczep kempingowych przygotowany przez PZPM i Polską Grupę Caravaningową.

Kupiliśmy aż o 30 proc. więcej nowych kamperów. Liderem VW

Dane pokazują jasno, że liczba rejestracji nowych samochodów kempingowych w Polsce w pierwszych trzech kwartałach 2024 r. wyniosła 1677 sztuk. To oznacza liczbę aż o 32,3 proc. wyższą niż w analogicznym okresie 2023 r. Na tym optymistyczne dane się jednak nie kończą. Bo w raporcie można znaleźć kilku prawdziwych rekordzistów. Warto zwrócić uwagę m.in. na:

firmę Rimor Mclouis. Być może sprzedała ona tylko 40 kamperów, ale wynik ten pozwolił na wygenerowanie wzrostu o 1233 proc.!

Capron sprzedał w Polsce między styczniem a wrześniem 2024 r. 87 pojazdów. To oznacza, że zbyt wzrósł o 278 proc. w stosunku do 2023 r.

Polacy najchętniej kupują kampery Volkswagena. Transporter California i Crafter California znalazły w 2024 r. 631 nabywców. To oznacza wzrost sprzedaży o 17,5 proc.

Nowa moda nie przeminęła. W 2024 roku Polacy kupili prawie 4 tys. takich samochodów Fot. PZPM

Używany kamper w Polsce? To głównie Fiat pochodzący z Niemiec

Nowe kampery sprzedają się w Polsce dobrze. Co z używanymi? Takich pojazdów między styczniem a wrześniem 2024 r. sprowadzono do naszego kraju aż o 41,9 proc. więcej, niż w analogicznym okresie roku 2023. Ogólna liczba rejestracji sięga 2291 sztuk i jest tylko o jakieś 27 proc. wyższa od liczby rejestracji pojazdów nowych. Wśród samochodów używanych liderem jest Fiat. To do niego należało aż 799 rejestracji. Na kolejnych miejscach plasują się kampery Volkswagena, Forda, Mercedesa czy Peugeota.

Polacy najczęściej sprowadzają używane kampery z Niemiec. W 2024 r. było to aż 991 sztuk. Jednocześnie import z tego kraju wzrósł o blisko 60 proc. Numerem dwa jest Francja, trzy Holandia, a cztery Belgia. Co ciekawe, aż o 106 proc. wzrósł import używanych samochodów kempingowych ze Szwecji. Polacy najwyraźniej odkryli właśnie nowy rynek na europejskiej mapie.

Przyczepy kempingowe nie są tak popularne w Polsce jak kampery

W kategorii nowych przyczep kempingowych w Polsce w pierwszych trzech kwartałach 2024 r. zarejestrowano 791 szt. To o 36 sztuk więcej. Wynik taki daje wzrost o 4,8 proc. i sprawia, że nowe przyczepy są mniej popularne od nowych kamperów. Trend odwraca się dopiero na rynku przyczep używanych. Bo tu zbyt sięgnął już 6978 sztuk. To prawie trzykrotnie więcej, niż w przypadku używanych kamperów.

"Pierwsze trzy kwartały 2024 roku były bardzo dobre, jeśli chodzi o rejestracje nowych pojazdów kempingowych. Wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem wyniósł 32,3 proc. Nieco gorsze wyniki zanotowaliśmy w przypadku pierwszych rejestracji nowych przyczep kempingowych, bo tu wzrost wyniósł niespełna 5 proc. Używanych przyczep kempingowych sprowadzono o 9,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" – powiedział Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.