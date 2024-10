Jak zabezpieczyć rower na zimę? Dzięki prostym trikom nie będzie mu straszna żadna pogoda

Trudniejsze warunki, szczególnie mroźne zimy lub srogie deszcze zwiększają również szanse na awarię mechaniczną naszego roweru - chcesz uniknąć czasu spędzonego na poboczu drogi, zimna oraz kosztów, już teraz zabezpiecz swój rower zgodnie z naszymi radami.

REKLAMA

Zamontuj błotniki, aby zapewnić sobie i rowerowi ochronę przed wilgocią

Błotniki niekoniecznie są najmodniejszym akcesorium rowerowym, ale są jednymi z najlepszych inwestycji dla tych, którzy jeżdżą zimą. Jeśli zimowe warunki rowerowe nie są zbyt ekstremalne, możesz zdecydować się na lekki błotnik. Pełnowymiarowe błotniki najlepiej utrzymają ciebie i twój rower w czystości, ale także zapobiegają rozpryskiwaniu wszystkiego z drogi w oczy osoby za Tobą. Zanim pójdziesz i kupisz pierwszy zestaw błotników w swoim ulubionym sklepie rowerowym, upewnij się, że sprawdzisz, jakiego rozmiaru błotników potrzebujesz. Koła i szerokość opony wpływają na rozmiar błotnika, podobnie jak oczka, w które wyposażony jest rower.

Gadżety do roweru na jesień (fot. Shutterstock)

Zadbaj o swoje opony i pomyśl o zmianie na mocniejsze, szczególnie zimą

Zimą często można zobaczyć więcej rowerzystów naprawiających przebicia na poboczach dróg. Wynika to z kilku powodów, ale ogólnie rzecz biorąc, zwiększone opady deszczu w zimie mają tendencję do zmywania większej ilości zanieczyszczeń na drogę, co dodatkowo zwiększa ryzyko przebicia. Cięższy zestaw opon zimowych może nieco zwiększyć wagę, ale będzie bardziej odporny na ostre krawędzie i ciernie. Takie opony mają też bardziej wyrazisty bieżnik, który zwiększa przyczepność na mokrych liściach lub innych luźnych nawierzchniach.

Folgaria. Rowery z grubymi oponami do jazdy po śniegu, czyli fat bike Jarosław Osowski

Wyczyść rower po każdej jeździe

Nie musi to być pełne czyszczenie, podczas którego rower jest zanurzany w wodzie. Może to być po prostu szybkie przetarcie. Zimą, gdy drogi są posypywane, sól przyspiesza korozję i rdzewienie. Wytrzyj ramę roweru i podwozie wilgotną szmatką i środkiem czyszczącym przeznaczonym do rowerów. Jeśli masz hamulce obręczowe, szczególnie ważne jest, aby je wytrzeć i usunąć sól z obręczy. Możesz również wyczyścić łańcuch. Cały brud z drogi przyczepia się do niego. Dlatego też nie należy nadmiernie oliwić łańcucha; olej przyciągnie więcej brudu i żwiru z drogi i może zamienić się w pastę, która podczas pedałowania bryli się i szybciej zużywa części. Wytrzyj więc łańcuch, następnie dodaj odrobinę oleju i również wytrzyj. Pomoże to przedłużyć jego żywotność.