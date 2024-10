Zawsze powinieneś mieć to w aucie, szczególnie zimą. Może cię to uratować z wielu opresji

Wybierasz się na zimową przejażdżkę? Bez względu na to, czy mieszkasz w śnieżnym klimacie, czy też przez cały rok doświadczasz umiarkowanej pogody, powinieneś najpierw przygotować swój samochód na zimę i zaopatrzyć go w zimowy zestaw ratunkowy. To nie tylko apteczka.

3 canva Otwórz galerię Na Gazeta.pl