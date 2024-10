Powodem nieprzyjemnego hałasu mogą być zużyte pióra, uszkodzone ramię lub nieprawidłowy montaż. Z biegiem czasu wycieraczki wymagają wymiany, ale jeśli masz do czynienia ze stosunkowo nowym produktem, przyczyną dźwięków może być coś zupełnie innego. Jak poradzić sobie ze skrzypiącymi wycieraczkami? Oto sprawdzony sposób.

Co zrobić, gdy wycieraczki piszczą? Oto najczęstszy powód

Wycieraczki samochodowe narażone są na różne zanieczyszczenia. Brud, kurz, pyłki drzew, liście i ptasie odchody skutecznie uniemożliwiają im prawidłową pracę. Jeśli nie zbierają wody, skrzypią i pozostawiają smugi, to znak, że najprawdopodobniej wymagają gruntownego czyszczenia.

Czym umyć wycieraczki? Pamiętaj, by unikać preparatów z alkoholem, ponieważ może on uszkodzić gumę na ramionach. Najlepiej sprawdzi się woda z płynem do mycia naczyń. Podnieś wycieraczki do pozycji pionowej i przetrzyj miękką szmatką. Powtarzaj czynność, dopóki na ściereczce nie będą pozostawały czarne smugi. Następnie umyj szybę i ostrożnie połóż wycieraczki z powrotem.

Co zrobić, żeby wycieraczki nie hałasowały? Weź klucz prosty. W kilka sekund je naprawisz

Kiedy po umyciu wycieraczki nadal nie działają prawidłowo, problemem może być ich nieodpowiedni montaż. Sprawdź, czy guma na piórach ściśle przylega do szyby. Jeśli nie, zdejmij wycieraczkę, a w haczykowaty zaczep wsadź płaski klucz i lekko wygnij ramię, aby ustawić je we właściwej pozycji. Zaczep powinien idealnie leżeć na szybie i tworzyć z nią kąt prosty. Załóż wycieraczki z powrotem, a problem powinien zniknąć. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.