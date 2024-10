Japońska firma świętuje pięć milionów aut wyprodukowanych na wyspach. Fabryką w Burnaston zarządza Polak

Toyota chwali się pięciomilionowym autem wyprodukowanym w Wielkiej Brytanii. Model, a konkretnie hybrydowa Toyota Corolla Hatchback w wersji GR Sport, opuścił właśnie fabrykę w Burnaston. To o tyle duża ciekawostka, że zakładem od 1 lipca 2024 r. zarządza Polak – Dariusz Mikołajczak.

REKLAMA

Zobacz wideo Europejskie premiery Toyoty. Toyota PROACE MAX. Największy dostawczak japońskiej marki. Auto ze znaczkiem "Made in Poland"

W Wielkiej Brytanii powstała pierwsza hybryda poza Japonią

Fabryka Toyoty w Burnaston to ważny zakład na mapie japońskiego koncernu. To on był pierwszą montownią poza Japonią, w której Toyota rozpoczęła produkcję samochodów hybrydowych. Pierwszym modelem był Auris Hybrid. Choć historia zakładu jest dużo dłuższa. Rozpoczyna się już w 1989 r.

Decyzję w sprawie lokalizacji fabryki pojazdów i podzespołów w Wielkiej Brytanii ogłoszono w 1989 r. W grudniu 1992 r. z linii montażowej w Burnaston zjechał pierwszy samochód – Toyota Carina E. W październiku 2024 r., czyli po niespełna 32 latach, zakłady opuściło pięciomilionowe auto. Od 1989 r. Toyota zainwestowała w zakłady na wyspach 3,25 miliarda euro. To tam montowana była nie tylko Carina, ale także Avensis (trzy generacje), Auris (dwie generacje) oraz Corolla (w latach 1998-2007 oraz od 2019 do teraz).

TMUK zatrudnia bezpośrednio trzy tysiące pracowników. 85 proc. produkcji fabryki trafia na eksport, głównie do państw Unii Europejskiej oraz innych europejskich krajów.

Brytyjską fabryką zarządza Polak. Wcześniej pracował w Wałbrzychu

Ciekawostka jest taka, że dyrektorem zarządzającym fabryki w Burnaston jest Dariusz Mikołajczak. To kolejny etap jego kariery w strukturze japońskiej marki. Rozpoczął on pracę dla Toyoty w 2000 r. od fabryki w Wałbrzychu. W latach 2012 – 2013 zdobywał doświadczenie w Japonii w centrali marki, a od 2020 r. do końca czerwca 2024 r. był prezesem Toyota Motor Manufacturing Poland. Zarządzał zatem zakładami marki w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.