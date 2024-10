Od listopada autostrada A2 przestanie być bezpłatna dla dużej grupy kierowców. Sprawdź, czy do niej należysz

Fragment autostrady A2 zarządzanej przez Autostradę Wielkopolską i A4 zarządzanej przez Stalexport Autostrada Małopolska to płatne odcinki dróg. Płatne i jedne z droższych w Polsce. Przez pewien czas kierowcy mogli jednak liczyć na ulgę w opłatach za przejazd. Ta dotyczyła jednak wyłącznie przewoźników transportów humanitarnych działających na rzecz likwidowania skutków powodzi.

A4 zaczęło pobierać opłaty. Na A2 przejazd cały czas jest darmowy

Decyzję w sprawie rezygnacji z opłat podjęli koncesjonariusze. Odbyło się to prawdopodobnie na wniosek ministra infrastruktury. Pierwotnie zwolnienie miało obowiązywać okresu do 31 października 2024 r. Ministerstwo przesłało jednak informację, że rezygnacja z poboru opłat nie jest już konieczna. Widocznie transporty humanitarne na tereny dotknięte powodzią ustały lub nie są już tak potrzebne, jak jeszcze kilka tygodni temu.

Na wniosek ministra Stalexport już zrezygnował z ulgi na A4. Zwolnienie z opłat przestało obowiązywać w połowie października. Spółka poinformowała o tym w specjalnym komunikacie. Takiego komunikatu nie wydał jednak zarządca na A2. To oznacza prawdopodobnie zatem, że Autostrada Wielkopolska nadal daje możliwość darmowych przejazdów. Tyle że, aby to stało się możliwe, kierowca najpierw musi spełnić jeden wymóg.

Kto może za darmo przejechać autostradą A2?

Do uzyskania możliwości darmowego przejazdu A2 na odcinku Świecko – Konin kierowca pojazdu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 tony musi uzyskać oficjalne zwolnienie z opłat. Do tego konieczne jest złożenie wniosku zawierającego m.in. takie dane, jak:

Nazwa instytucji/organizacji publicznej/pozarządowej/non profit realizującej pomoc humanitarną

Dane kontaktowe (adres e-mail, tel. kontaktowy)

Nr rejestracyjny pojazdu przewożących pomoc humanitarną

Termin przejazdu do miejsca docelowego

Termin powrotu

Trasę przejazdu autostradą A2 pojazdów przewożących pomoc humanitarną

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji non profit, samorządowej, fundacji

Informację w tej sprawie przesyła się na dedykowany adres mailowy: pomagamy@awsa.pl. Zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco, ale wnioski powinny wpływać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

Nowe opłaty na autostradach i ekspresówkach od 1 listopada

Zwolnienie z opłat na A2 dla pojazdów wiozących pomoc humanitarną zniknie na dobre 1 listopada 2024 r. To jednak nie koniec zmian, które wejdą w życie tego samego dnia. Bo 1 listopada rozszerzy się także siatka płatnych autostrad oraz dróg ekspresowych. Do systemu poboru wejdą odcinki, które zostały niedawno oddane do użytkowania. Zmiana nie będzie jednak dotyczyć wszystkich pojazdów, a wyłącznie pojazdy o masie powyżej 3,5 tony. Te będą uiszczać na nich opłatę za pomocą system e-toll.