Ostatnio w internecie viralem stały się filmiki, na których miłośniczka motoryzacji pokazuje, jakie artykuły gospodarstwa domowego można użyć w swoim samochodzie. Jej nagrania obejrzano ponad milion razy i aż ciężko uwierzyć w działanie niektórych produktów. Oto czego użyła twórczyni "Driver Ms May".

Nowy niezbędnik w samochodzie? Pasta do zębów

Jednym z bardziej zaskakujących artykułów do zastosowania w samochodzie jest pasta do zębów. Okazuje się, że doskonale radzi sobie z zarysowaniami. Można spróbować posmarować nią karoserię auta, żeby ta odzyskała swój dawny blask i wyglądała, jak prosto z salonu. To jednak nie wszystko, pasta do zębów ma jeszcze dwa inne zastosowania.

Internetowa twórczyni stwierdziła, że produkt czyszczący zęby przyda się podczas deszczowych dni. Wystarczy rozsmarować go na lusterkach bocznych, aby zapobiec osadzaniu się kropel wody. Trzecią opcją jest nałożenie niewielkiej ilości pasty na stare wycieraczki. Podobno to pomoże lepiej oczyszczać szyby.

Co jeszcze warto mieć pod ręką w samochodzie? Zdziwisz się

Na innych filmikach Driver Ms. May pokazuje zastosowanie innych, nietypowych gadżetów. Jednym z nich okazał się przecięty na pół ziemniak. On podobnie, jak pasta, zatrzymuje osadzanie się wody na bocznych lusterkach.

Co prawda piwo i samochód to nie najlepsze połączenie, ale może ono pomóc w odnowieniu reflektorów w aucie. Mianowicie należy polać światła najpierw popularną colą, a następnie właśnie piwem i przetrzeć ręcznikiem. Dzięki temu będą one działać zdecydowanie lepiej, nawet w starszych modelach aut.

Ostatni zaprezentowany trik ma rozwiązać problem piszczących drzwi w samochodzie. Twórczyni sugeruje zastosowanie w takim przypadku mydła. Ona kilkukrotnie posmarowała nim zawiasy i gotowe. Oczywiście tak popularne filmiki wywołują fale komentarzy. Nie brakuje głosów przychylnych, ale wiele osób sceptycznie podchodzi do pokazanych trików. Cóż nam nie pozostaje nic innego, jak wypróbowanie tych rozwiązań i przekonanie się, czy faktycznie są one skuteczne. Czy też masz takie plany?