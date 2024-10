Ciężarówka zjechała z drogi i uderzyła w dom. "Przejechała aż przez dwa podwórka"

Ekipy ratunkowe pojawiły się na miejscu zdarzenia po tym, jak ciężarówka z naczepą uderzyła w tył domu. Podobno kierowca zasłabł za kierownicą, przez co prowadzone są czynności śledzcze. Świadkowie twierdzą, że ciężarówka zjechała z jezdni, przejechała przez dwa podwórka i uderzyła w domy.

screen z youtube Tractor-trailer crashes into homes in Carteret after driver suffers medical episode