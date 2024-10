Kokpit i deska rozdzielcza lśnią jak z salonu. To wszystko za sprawą gadżetu za jedyne 4 zł

Bardzo dobry gadżet do sprzątania auta znajdziesz teraz w Action za jedyne 4 zł. Deska rozdzielcza oraz kokpit będą lśniły jak prosto z salonu, a w twoim aucie będzie pachniało przez kilka kolejnych dni. Podobne, trwałe preparaty do sprzątania znajdziesz w Allegro oraz w Jula.

REKLAMA

W Action kupisz doskonały gadżet do sprzątania auta. Kosztuje jedynie 4 zł

Magiczna gąbka do czyszczenia deski rozdzielczej oraz kokpitu wróciła do Action. Kosztuje jedynie 4 zł, a samochód będzie lśnił w środku jak prosto z salonu. Do wyboru masz naprawdę dużą gamę zapachów. Wystarczy popsikać gąbkę wodą i możesz zabierać się za sprzątanie. Genialnie zbiera kurz. Jest niewielka, więc zawsze możesz ją mieć w aucie.

gąbka do mycia deski rozdzielczej screen z action

Świetne jakościowo ściereczki do auta kupisz na Allegro. Cena? Bardzo niska

Te ściereczki można zauważyć w autach wielu kierowców. Są nie tylko skuteczne i pięknie nabłyszczają powierzchnię, ale też pięknie pachną. Są wydaje i starczą ci na wiele myć. Sprawdzą się nie tylko do przecierania deski rozdzielczej, ale również innych elementów w środku kabiny samochodu. Pozostawią po sobie przepiękny zapach grejpfruta.

ściereczki do auta screen z allegro

W Juli kupisz 60 chusteczek o pięknym zapachu w super cenie. Działają doskonale

Aż 60 chusteczek nabłyszczająco-czyszczących kupisz w Juli w super cenie. Zapłacisz za nie mniej niż 17 zł, a będziesz korzystać cały rok. Chusteczki pięknie pachną i czyszczą najgorsze zabrudzenia. Są w zapakowane w wygodne pudełko z pokrywką, dzięki czemu nie wysychają.