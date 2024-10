Ten kraj został opanowany przez jedną markę. Mieszkańcy już nie kupują innych samochodów

Na rynku światowym trwa właśnie okres podsumowań sprzedaży. I w tabelach dotyczących segmentu motoryzacyjnego, Autoblog znalazł dość ciekawego rodzynka. Jest nim Jemen. Co prawda ilość sprzedanych pojazdów w tym kraju spadła o 5,5 proc., mimo wszystko pozycja lidera się umocniła. A należy do niego blisko 95 proc. rynku.

Blisko 10 na 10 aut sprzedawanych w Jemenie to Toyoty

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2024 r. 94,7 proc. nowych pojazdów sprzedanych w Jemenie to Toyoty. Taki udział w rynku brzmi imponująco. Prawda jest jednak taka, że Japończycy nie mają jeszcze powodów do huraoptymizmu. Bo taki wskaźnik oznacza zbyt mniej więcej 6 150 pojazdów. Zaledwie 6 150. Druga lokata przypadła... Lexusowi. Choć ten musiał pogodzić się ze spadkiem sprzedaży aż o 19,5 proc. Numerem trzy w Jemenie okazuje się Suzuki. W jego przypadku zainteresowanie kierowców wzrosło o 6,9 proc.

Hitem sprzedaży Toyoty w Jemenie okazuje Hilux. Ktoś jest zdziwiony? Choć zbyt pick-up`a spadł w tym roku o 13,5 proc. Co oznacza, że coraz mocniej po pietach depcze mu drugi w kolejności Land Cruiser. W jego przypadku zainteresowanie r./r. wzrosło o prawie 35 proc. Wybór Jemeńczyków pada na te akurat modele z dwóch powodów. Po pierwsze radzą sobie one w trudnych warunkach drogowych. A tych w Jemenie z pewnością nie brakuje. Po drugie to stosunkowo proste i naprawdę trwałe konstrukcje. Sprawdzają się zatem u sąsiada Arabii Saudyjskiej.

Sprzedaż RAV4 w Polsce jest o połowę większa, niż cały rynek aut w Jemenie

6 150 nowych pojazdów i 95 proc. rynku. Żeby pokazać wam, o jak mizernym wyniku mówimy, warto powołać się na trzy rodzaje danych pochodzących z polskiej sprzedaży Toyoty. Mowa o tym, że:

więcej w Polsce sprzedaje się samego modelu RAV4. Popularny SUV wygenerował w naszym kraju w analogicznym okresie sprzedaż o połowę wyższą, niż wszystkie modele w Jemenie.

najpopularniejszą Toyotą w Polsce jest Corolla. W ciągu 9 miesięcy sprzedał się w ilości 19 458 sztuk. To przeszło 3-krotnie więcej, niż całkowita sprzedaż marki w Jemenie.

w analogicznym okresie Toyota sprzedała w Polsce 79 288 pojazdów. To blisko 13-krotnie więcej, niż w Jemenie.

Wniosek może być jeden. Jemen nigdy nie stanie się liderem sprzedaży samochodów w strukturze Toyoty. Pokazuje jednak ciekawą polaryzację. Polaryzację, której nie było nawet w Polsce w latach 80. XX wieku. Wtedy każdego roku sprzedawało się jakieś 200 tys. nowych aut i tylko połowa z nich to były Fiaty 126p. Choć nawet gdyby w PRL-u występowała podobna polaryzacja, co dziś w Jemenie, różnica i tak byłaby zasadnicza. Polacy w latach 80. wyboru nie mieli. Musieli kupować Fiaty. Jemeńczycy mają natomiast do dyspozycji więcej opcji, niż tylko Toyotę. A i tak prawie zawsze nabywają jej auta.