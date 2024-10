Do wykończenia wnętrza samochodu stosuje się różne rodzaje materiałów. Najtańsza jest tapicerka materiałowa i chociaż nie wygląda efektownie, jest łatwa w utrzymaniu czystości, ponieważ brud nie wsiąka głęboko. Popularny jest też miękki w dotyku welur, jednak łatwo wchłania kurz i szybko się brudzi. W samochodach typu premium najczęściej można znaleźć wykończenie skórzane. Wygląda pięknie, ale wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, by skóra nie zaczęła pękać i sztywnieć. Jak czyścić tapicerkę samochodową?

Czy pianka do golenia czyści tapicerkę samochodową? Wystarczy odrobina produktu, a będzie jak nowa

Sprzątanie samochodu zacznij od dokładnego odkurzenia, a następnie wyczyść elementy plastikowe i deskę rozdzielczą. Jeśli tapicerka wymaga czyszczenia, nie musisz od razu oddawać auta do profesjonalisty. Aby doprowadzić ją do porządku, przyda ci się pianka do golenia. Brzmi oryginalnie, ale to naprawdę działa.

Wystarczy, że na plamę z napoju lub jedzenia naniesiesz odrobinę pianki, pozostawisz na kilka minut, a po upływie tego czasu zetrzesz brud wilgotną i miękką szmatką lub gąbką. To sprawdzony i tani sposób na pozbycie się trudnych do usunięcia zabrudzeń. Jeśli nie masz pod ręką pianki, możesz zastosować płyn do mycia naczyń, który najlepiej sprawdzi się w przypadku tłustych plam np. smaru.

Co można wyczyścić pianka do golenia? Pomoże uporać się z parującymi szybami

Pianka do golenia ma więcej nietypowych zastosowań. Sprawdzi się jesienią i zimą, kiedy wielu kierowców ma problem z parowaniem szyb. Nanieś kosmetyk na szybę od środka i przetrzyj nim powierzchnię, a potem wypoleruj szmatką lub ręcznikiem. Przyda się także do wyczyszczenia brudu na nadwoziu samochodu. Wystarczy posmarować pianką zabrudzenia, a potem wyszorować gąbką. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.