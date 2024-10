Zima zaskakuje wielu kierowców, którzy mogą nie mieć w zanadrzu odmrażacza do szyb. Problem nie jest błahy, bo przecież nie wyruszymy w drogę, dopóki go nie rozwiążemy. Jeśli spieszymy się do pracy lub w inne miejsce i nie możemy się spóźnić, warto skorzystać z tego prostego triku. Przyda ci się woda po ogórkach.

Do czego można wykorzystać wodę z ogórków? Zanieś do samochodu, a szybko sobie podziękujesz

Skrobanie szyb może wymagać wiele czasu i siły, dlatego sięgnij po coś, co zapewne nic nie będzie kosztować. Lód i szron z szyb usuniesz dosłownie w kilka chwil, nawet bez odmrażacza ze sklepu. Wystarczy, że polejesz szybę wodą po ogórkach konserwowych.

Choć brzmi to nietypowo, a nawet dziwnie, rozwiązanie zastosowano nawet w New Jersey i Bawarii, gdzie płyn posłużył do pokrywania chodników, by pozbyć się z nich śniegu i lodu. Służby oszczędzają przy tym na soli i solance. Wody po ogórkach dostarczają lokalne przetwórnie warzyw.

Jak najszybciej odmrozić szybę w aucie? Skorzystaj też z innych prostych trików

Woda po ogórkach konserwowych to niejedyny trik, który możesz skutecznie wykorzystać do odmrożenia szyb samochodowych. Warto wziąć pod uwagę również:

Ocet. Wymieszaj go z wodą w proporcji 3:1 i spryskaj zamrożoną szybę. Po kilku minutach lód zacznie topnieć i z łatwością usuniesz resztki skrobaczką.

Wymieszaj go z wodą w proporcji 3:1 i spryskaj zamrożoną szybę. Po kilku minutach lód zacznie topnieć i z łatwością usuniesz resztki skrobaczką. Sól. Rozpuść łyżkę produktu w szklance letniej wody. Uzyskanym produktem spryskaj szyby, ale nie przesadzaj z ilością. Może uszkodzić uszczelki, jeśli będziesz stosować zbyt często.

Rozpuść łyżkę produktu w szklance letniej wody. Uzyskanym produktem spryskaj szyby, ale nie przesadzaj z ilością. Może uszkodzić uszczelki, jeśli będziesz stosować zbyt często. Cebula. Przekrój ją na pół i natrzyj szyby przed nadejściem mrozów. Cienka warstwa zmniejszy osadzanie szronu.

