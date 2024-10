Technologia z roku na rok idzie coraz bardziej do przodu i coś, co jeszcze dziesięć lat temu mogło być nie do pomyślenia, dziś jest już zwykłą codziennością. Dotyczy to na przykład kodów QR, które coraz więcej osób skanuje, chcąc uzyskać nowe informacje, czy, jak na przykład w Chinach, dokonać płatności za zakupy. Często tam, gdzie nowość, tam także i oszuści, dlatego lepiej zachować ostrożność. Istnieje bowiem coś takiego jak quishing, a nadziać się mogą również i kierowcy.

Czy skanowanie kodu QR jest bezpieczne? Lepiej dowiedz się, czym jest quishing

Quishing to oszustwo, które polega na zastępowaniu kodów QR, które możemy skanować nawet codziennie, fałszywkami. Po zeskanowaniu może nas spotkać przykra niespodzianka w postaci wyczyszczonego konta bankowego, o czym możemy się dowiedzieć dopiero później.

Problem z oszustwem może też dotyczyć stacji ładowania energii elektrycznej. Zazwyczaj jesteśmy zobowiązani do zeskanowania kodu, który przeniesie nas na odpowiednią stronę internetową. Tam wprowadzamy dane i dokonujemy płatności, i wszystko powinno być w porządku.

Stacja ładowania samochodów elektrycznych Fot. Anna Lewańska / Agencja Wyborcza.pl

Czy przez kod QR można mieć wirusa? Tak złodzieje mogą wyczyścić konto

"Phishing" kodów QR wiąże się z ryzykiem omyłkowego przekazania danych do karty płatniczej czekającym na to oszustom. Po wszystkim może się okazać, że nie doszło do zapłaty za ładowanie. Wtedy użytkownicy zazwyczaj uznają, że to błąd i próbują zapłacić ponownie - tym razem skutecznie, dlatego dochodzą do wniosku, że błąd jest jednorazowy. Ofiarą mogą paść nowi właściciele pojazdów elektrycznych, którzy nie wiedzą jeszcze do końca, jak działają publiczne stacje ładujące. Choć takie przypadki najczęściej odnotowywane są w Niemczech, Holandii czy Belgii, niewykluczone, że "trend" oszustwa dotrze również i do Polski.

Skąd mam wiedzieć, czy kod QR jest prawdziwy? Zachowaj ostrożność i śpij spokojne

Podczas skanowania kodu QR, którego nie znamy, pojawi się podgląd łącza, który pokazuje, w jakie miejsce prowadzi dany kod. Jeśli w domenach są błędy ortograficzne, skrócone lub zbyt długie adresy i zauważasz cokolwiek nietypowego, nie podawaj danych. W razie trudności warto też zadzwonić na infolinię danej stacji ładowania. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.