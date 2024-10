Porsche ma nowy hybrydowy układ napędowy dla 911, ale GT3 pozostaje napędzany wyłącznie silnikiem spalinowym. To nie lada wyczyn, ponieważ obecne normy emisji spalin są znacznie bardziej rygorystyczne niż wcześniej. Silnik ma teraz dwa filtry cząstek stałych i cztery katalizatory. Aby zwiększyć poziom ekscytacji w obliczu nowego wyposażenia emisyjnego, silnik otrzymał również cieplejsze wałki rozrządu z GT3 RS, nowe korpusy przepustnic, nowe chłodnice oleju i zmodyfikowane głowice. Tak jak poprzednio, silnik współpracuje z 6-biegową manualną skrzynią biegów lub 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową, ale manual ma teraz krótszy napęd końcowy.

W przednim zawieszeniu Porsche zastosowało kilka sztuczek wyniesionych z GT3 RS. Niektóre łączniki zawieszenia mają kształt aerodynamiczny, co poprawia zarówno siłę docisku z przodu, jak i chłodzenie hamulców. Przedni łącznik dolnego wahacza ma również niższy punkt mocowania, co zmniejsza opór przy hamowaniu, pomagając zapewnić stabilną platformę aerodynamiczną z przodu na tył. Nowe reflektory 911 pozwoliły również na zastosowanie szerszych wlotów aerodynamicznych z przodu. Aby zrównoważyć zwiększoną siłę docisku z przodu, Porsche zmodyfikowało dyfuzor, pokrywę silnika i wloty.

Dostępne są również nowe opony o wymiarach 255/35ZR20 z przodu i 315/30ZR21 z tyłu. Porsche twierdzi, że nowa guma poprawia osiągi na mokrej nawierzchni, a dostępna jest również bardziej przyczepna opona torowa. Nowe standardowe obręcze kół zmniejszają również masę nieresorowaną. Pakiet Weissach dostępny od kilku lat w modelach Porsche RS trafił także do GT3. Obejmuje on dach z włókna węglowego, stabilizatory poprzeczne, amortyzatory, panel ścinany, płyty końcowe i nakładki na lusterka. Pozwala to również na zakup lżejszych felg magnezowych.

Wewnątrz wprowadzono wiele takich samych zmian, jak w nowym 911 Carrera, ale GT3 zachowuje wyłącznik zapłonu zamiast uruchamiania przyciskiem. Pojawiła się nowa konstrukcja foteli kubełkowych z włókna węglowego ze składanymi oparciami i opcjonalnym ogrzewaniem, a w GT3 Touring po raz pierwszy można wybrać tylne siedzenia.