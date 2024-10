Może weźmiesz udział w warszawskim teście mobilności – zapytał mój szef. Pytanie retoryczne? Zawsze mogłem odmówić. Cóż, czemu nie – odpowiedziałem. Podjąłem się dość szczególnego wyzwania. Świadomie zdecydowałem się na jazdę w porannych godzinach szczytu (zwykły dzień roboczy w połowie września), by niemal z końca miasta dostać się do centrum Warszawy. Nie byłem sam. Punktualnie o 8 rano, wystartowało ponad 40 uczestników aż z sześciu różnych lokalizacji. Cel to ul. Giełdowa w okolicach Ronda Daszyńskiego.

Miejsca startu warszawskiego testu mobilności

Radzymińska 116. Targówek Mieszkaniowy

Marsa 56c. Gocławek

Bartycka 26/16a. Siekierki

Kuropatwy 41. Mysiadło

Batalionów Chłopskich 73. Bemowo-Chrzanów

3 Maja 81. Mościska

Test mobilności Arval. Trasy w porannych korkach do centrum Arval

A czym podróżowali? W każdym z miejsc mieli do dyspozycji samochody elektryczny i hybrydowy, skuter elektryczny, rowery (konwencjonalny i wspomagany silnikiem na prąd) albo komunikację miejską czy różne środki transportu w ramach nowej karty mobilnościowej Arval Mobility Pass. Jak na motoryzacyjną redakcję przystało wybrałem samochód. Moim środkiem transportu został duży hybrydowy SUV Hyundai Santa Fe.

Gdy Google Maps prowadzi inaczej niż NaviExpert. Różnice spore

Przyznaję, że miałem niezły orzech do zgryzienia. Jaką trasę wybrać, gdy rzadko kiedy przemieszczam się po tej okolicy? Uznałem, że sięgnę po nawigację w telefonie. A właściwie to dwie nawigacje. Sprawdziłem co proponowały Google Maps i NaviExpert. Tego dnia nie były zgodne i poprowadziły zupełnie inaczej przez Warszawę, której mapa mieniła się w czerwonych barwach i licznych zatorach. Zaufałem NaviExpertowi, który wyznaczył trasę tak by ominąć remontowany odcinek Trasy Łazienkowskiej.

Oczywiście to nie był wyścig. Wszyscy byli zobligowani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Od razu założyłem, że w korkach nie mam szans ze skuterem elektrycznym. Przyjąłem, że na metę wcześniej dotrze także kierująca autem na prąd. W końcu trudno przecenić przywilej jazdy buspasem dla kierujących elektrykami. Prowadząc hybrydę muszę grzecznie stać w korku. Buspasem przecież nie pojadę.

Trasy przejazdu wyznaczone przez NaviExpert. Wielki test mobilności Arval Tomasz Okurowski

Na mecie zameldowałem się po 40 minutach. I tak oto odnotowano mój czas netto. Doliczono mi jeszcze kolejne 8 minut. Tyle potrzebowałem na znalezienie wolnego miejsca parkingowego i spacer do wskazanego punktu. Tym samym udało mi się wyprzedzić samochód elektryczny (okazało się, że kierująca wybrała Google Maps, które wyznaczyło bardziej zakorkowaną trasę) oraz podróżujących komunikacją miejską, oraz transportem w ramach karty Mobility Pass (tramwaj i Uber). A czas rowerzystów? Całkiem imponujący. Dotarli tuż po tym jak znalazłem wolne miejsce parkingowe.

Wyniki przejazdu w teście mobilności Arval. Trasa w porannych korkach z Marsa do centrum Arval

Wielki test mobilności Arval 2024 Tomasz Okurowski

A jak to wyglądało w przypadku pozostałych tras? Łatwo wskazać zwycięzców. Innymi słowy, jednoślady górą. Ale to niejedyny wniosek. Organizatorzy testu włożyli sporo wysiłku w przeanalizowanie tras, wyliczenia emisji, zużycia paliwa i szacunkowych kosztów. Szczegóły znajdziesz w galerii dołączonej do tekstu.

Wnioski analityków Arval po teście mobilności w Warszawie