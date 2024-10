W Internecie można natknąć się na nowy trik na zamarznięte szyby w aucie. Warto go wypróbować gdy tylko pojawią się pierwsze mrozy. Okazuje się, że nie trzeba korzystać ze specjalnych środków roztapiających lód. Wystarczy jedno warzywo, którego mamy pod dostatkiem jesienią — dyni. Jak to ma działać?

Kierowcy zapnijcie pasy. Dynia rozwiązaniem na zamrożone szyby

Co roku większość kierowców zmaga się z tym samym problemem, mianowicie zamarzniętymi szybami. Jednak wygląda na to, że pojawiło się nowe rozwiązanie. Pisze o nim brytyjski The Sun. Otóż polecają oni wykorzystanie dyni, sezonowego warzywa, szczególnie popularnego teraz, gdy zbliża się Halloween.

Eksperci twierdzą, że sekret tkwi w zawartości skrobi w dyniach. Żeby oryginalny sposób na odmrażanie auta zadziałał, należy pokroić skórkę warzywa i pocierać nią wewnętrzną stronę przedniej szyby. Okazuje się, że skrobia działa niczym bariera pomiędzy lodem a szkłem i zapobiega szybkiemu zamarznięciu. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że skrobia znajdująca się w dyni i ziemniakach jest naturalnym pogromcą mrozu. Nałożona na już zamarznięte szyby pomaga w rozbiciu szronu i ułatwia jego zeskrobywanie.

Nie wyrzucaj pozostałości po dyni. Będą przydatne

Taki sposób na odmrażanie szyb jest przede wszystkim przyjazny środowisku. Zmniejsza on także potrzebę stosowania środków chemicznych, które mogą szkodzić nawet naszemu zdrowiu. Ponadto zastosowanie dyni pomoże w zaoszczędzeniu nieco pieniędzy, a sam sposób nie zabiera dużo czasu i jest niezwykle prosty. Każdy może go zastosować.

Jednak nie tylko dynia sprawdzi się przy odmrażaniu szyb. Innym domowym sposobem jest użycie przeróżnych roztworów, typu wody z octem lub wody z alkoholem. Są to najpopularniejsze rozwiązania, stosowane od lat. Takie mieszanki najlepiej przelać do butelki z atomizerem i spryskać nimi szyby. Odmrozić szybę można też po prostu za pomocą ciepłej wody, ale tutaj istnieje pewne ryzyko. Otóż jeśli woda będzie miała zbyt wysoką temperaturę, prawdopodobnie spowoduje pęknięcie szkła. Zatem w tym przypadku trzeba wykazać się dużą ostrożnością. Może jednak lepiej wypróbować tę nietuzinkową dynię.