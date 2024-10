Podczas nauki jazdy uczymy się, że biegi należy zmieniać stopniowo – zaczynając od pierwszego, przez kolejne przełożenia, aż do najwyższego, dostosowując to do prędkości. Taka technika ma zapewnić płynność jazdy oraz chronić zarówno silnik, jak i przekładnię przed uszkodzeniami. W praktyce jednak wielu doświadczonych kierowców przeskakuje biegi i zamiast zmieniać na czwarty, wybierają od razu piąty. Czy takie działanie jest bezpieczne?

Czy można przeskakiwać biegi w skrzyni manualnej? Tak, ale z pewnymi zastrzeżeniami

Przeskakiwanie biegów, zarówno w górę, jak i w dół, to sprytna technika, która może znacząco poprawić komfort jazdy, o ile robisz to umiejętnie. Na przykład, gdy przeskakujesz z trójki od razu na piątkę, zyskujesz na płynności i możesz zaoszczędzić nieco paliwa, szczególnie podczas spokojnej jazdy po mieście. Jednak najistotniejsze jest tu odpowiednie wyczucie momentu obrotowego – silnik musi mieć wystarczająco mocy, by bez problemu poradzić sobie z takim przeskokiem. Jeśli nie trafisz w odpowiedni moment, zamiast oszczędności fundujesz jednostce napędowej niepotrzebny wysiłek, co z czasem może prowadzić do szybszego zużycia.

Przeskakiwanie biegów w dół, czyli popularne hamowanie silnikiem, ma swoje zalety, zwłaszcza podczas dynamicznej jazdy. Pozwala szybko zredukować prędkość, oszczędzając przy tym hamulce, które w dłuższej perspektywie mniej się zużywają. Jednak tu także trzeba zachować umiar. Zrzucanie biegów zbyt gwałtownie, bez odpowiedniej synchronizacji obrotów, może skończyć się np. nadwyrężeniem sprzęgła, co na pewno odbije się na jego trwałości. O ile przemyślane hamowanie silnikiem podnosi dynamikę jazdy, to brak wyczucia w tej kwestii może niepotrzebnie zwiększyć koszty serwisowe.

Skrzynia biegów, fot. sigemin / iStock Skrzynia biegów, fot. sigemin / iStock

Jak brzmi uszkodzona skrzynia biegów? Objawy są charakterystyczne

Jeśli podczas zmiany biegów czujesz opór lub biegi zaczynają "haczyć", to znak, że coś jest nie tak ze skrzynią. Ślizganie się biegów, gdy auto nie reaguje od razu po zmianie, to kolejny sygnał, że warto przyjrzeć się bliżej mechanizmowi. Równie alarmujące są także dźwięki – zgrzyty, buczenie, czy szumy nasilające się przy wyższych obrotach. Mogą świadczyć o zużyciu synchronizatorów lub innych ważnych podzespołów. Jeśli więc podczas zmiany biegów słyszysz coś więcej niż delikatne "kliknięcie", czas na kontrolę. Każdy nietypowy dźwięk to ostrzeżenie, którego lepiej nie lekceważyć. Im szybciej zareagujesz, tym mniej zapłacisz za naprawę.

