Ważna ekspresówka w małopolskim coraz bliżej. Pierwszy fragment już w tym roku

Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Widoma - Kraków sukcesywnie posuwają się naprzód. Jak informuje krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, największe postępy poczyniono przy tzw. pozamiejskiej części odcinka, czyli fragmencie łączącym Widomą z węzłem Mistrzejowice. Na 13,3-kilometrowej, w znacznej mierze dwupasmowej trasie (od węzła Raciborowice S7 będzie miała trzy pasy) prace są już na finiszu.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Jeżeli pogoda pozwoli na realizację wszystkich planów, w przyszłym roku pozostaną do wykonania roboty poza jezdniami głównymi S7. Budowa trasy pomiędzy węzłami Widoma i Mistrzejowice jest zaawansowana w 84 proc." - przekazują przedstawiciele krakowskiej jednostki GDDKiA. Drogowcy planują udostępnić kierowcom fragment pod koniec tego roku, łącząc go tymczasowym zjazdem z Północną Obwodnicą Krakowa (droga S52).

Droga ekspresowa S7. 5 km miejskiego odcinka nadal w budowie. Kiedy otwarcie?

Najwięcej prac do wykonania pozostało przy "miejskiej" części trasy, prowadzącej od węzła Mistrzejowice. Od tego miejsca trasa biegnie przez silnie zurbanizowany teren Nowej Huty, omijając po zachodniej stronie kombinat metalurgiczny. Na prawie 5-kilometrowym fragmencie powstają dwa węzły – Mistrzejowice i Grębałów. "Jest to skomplikowany pod względem inżynieryjnym fragment, gdyż droga przechodzi przez instalacje wodne, gazowe, teletechniczne, kanalizacyjne i ciepłownicze, a także sieci energetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Dodatkowo trasa koliduje z torami kolejowymi i tramwajowymi - nad S7 będą dwa wiadukty dla pojazdów komunikacji miejskiej" - zaznacza GDDKiA.

Aktualnie drogowcy są w trakcie nasuwania konstrukcji estakady, na której będzie zlokalizowana trasa główna. "Jest to olbrzymie wyzwanie inżynierskie, gdyż nasuwane są blisko 1000-metrowe jezdnie o skomplikowanym kształcie" - dodają budowniczy. Prace będą kontynuowane do trzeciego kwartału przyszłego roku. Budowa tej części odcinka jest zaawansowana w 54 proc. Kiedy jednak trasa zostanie ukończona? Na to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać - prace potrwają do 2026 roku.

Droga ekspresowa S7 Widoma - Kraków. Szczegóły inwestycji

Wykonawcą trasy z Widomej do Nowej Huty jest konsorcjum Gülermak (lider) i Mosty Łódź. Wartość prac to nieco ponad 1 mld zł. Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (RPBDK). Budowa tego odcinka otrzymała prawie 543 mln zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i ponad 420 mln zł w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.