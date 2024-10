Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, a według niektórych to doskonały czas na to, by rozejrzeć się za nowym samochodem. Model i rocznik, zależy od tego, jak wiele pieniędzy na taki zakup chcesz przeznaczyć. Warto również zawczasu zasięgnąć języka i dowiedzieć się, które modele uważane są za mniej i bardziej awaryjne. Może się niestety okazać, że za sam samochód zapłacisz niewiele, ale chwilę później zjedzą cię koszty, jakie będziesz musiał włożyć w różne naprawy i usterki.

ADAC - niemiecki automobilklub przygotowuje coroczne zestawienie samochodów, które najczęściej ulegały wszelkim awariom. Raport opublikowany w 2024 roku, w rzeczywistości dotyczy ubiegłego roku, ale zanim wyruszysz na poszukiwania samochodu, warto się z nim zapoznać.

Im więcej pieniędzy możesz przeznaczyć na zakup auta, tym młodszy rocznik możesz kupić - uznaje się często, że wówczas samochód będzie znacznie mniej awaryjny. Zdaniem ekspertów wiele jednak zależy od poszczególnych modeli - jedne samochodu są niemal bezawaryjne i służą długo, inne starzeją się bardzo szybko i często trzeba z nimi odwiedzać mechanika.

W sieci można znaleźć bardzo dużo różnych rankingów. Ten, który przedstawiamy my został sporządzony na podstawie interwencji i napraw dokonywanych przez mobilnych mechaników ADAC, należących do sieci pomocy drogowej.

Są to mobilne warsztaty, wyposażone w zestawy narzędzi i urządzeń pomiarowych, w tym uniwersalne komputery diagnostyczne, pomagające nieść skuteczną pomoc techniczną kierowcom w sytuacjach awaryjnych.

- czytamy w serwisie Dziennik Toruński.

Na te modele aut lepiej uważać (Zdjęcie ilustracyjne) Andrea Piacquadio/ pexels.com

Z raportu wynika, że najbardziej awaryjnymi samochodami miejskimi są:

Hyundai i20 (2014)

Opel Meriva (2016-2017)

Renault Clio (2014-2016)

Toyota Yaris (od 2021)

Do najbardziej awaryjnych samochodów klasy średniej możemy zaliczyć:

Ford S-MAX (2016-2018)

Opel Insignia (2015-2018)

Toyota RAV4 (2017, 2019-2021)

VW Sharan (2015)

A za najbardziej awaryjne samochody kompaktowe uznaje się: