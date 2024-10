Co roku notuje się niemal pół miliona kolizji i stłuczek. Dane mogą być znacznie zaniżone, ponieważ mnóstwo kierowców dogaduje się przy kolizjach między sobą spisując specjalne oświadczenia i unikają wzywania policji. Co jednak zrobić, gdy doszło do kolizji a kierowcy brak. Wielu stosuje ten sam trik i tym samym naraża się na olbrzymie koszty.

