Wraz z nadejściem pierwszych przymrozków może się pojawić problem z doładowywaniem akumulatora podczas jazdy, dlatego warto zainwestować czas na wykorzystanie prostownika. To prosta czynność, która wymaga jednak znajomości podstawowych zasad ładowania. Ograniczanie jej do podłączenia akumulatora wieczorem i odłączenia rano w nadziei na pełne naładowanie to niewłaściwe podejście.

Czas ładowania akumulatora zależy od jego pojemności oraz rodzaju prostownika czy ładowarki. Podłączenie go wieczorem nie gwarantuje, że będzie on naładowany rano. Współczesne ładowarki często mają mikroprocesory, które automatycznie dostosowują prąd ładowania. Gdy używamy prostownika bez takiej funkcji, należy regularnie sprawdzać poziom naładowania, aby uniknąć przeładowania, co może prowadzić do uszkodzenia akumulatora. Aby sprawdzić jego stan, wystarczy zmierzyć napięcie na biegunach. Prawidłowo naładowany powinien pokazywać 12,8-12,9 V.

Jak przygotować auto na mrozy? Przydatne akcesoria, które sprawdzą się zimą

Gdy temperatura zbliży się do zera, zwłaszcza rano, utrudni to uruchomienie silnika i bezpieczne dotarcie do pracy czy szkoły. Warto zainwestować w kilka niedrogich akcesoriów motoryzacyjnych przed nadchodzącymi mrozami.

Skrobaczka do szyb. Podstawowe narzędzie każdego kierowcy na zimę. Wybierz ergonomiczną z gumową końcówką i dołączoną szczotką do śniegu. Akumulatorowa skrobaczka Karcher przyspieszy usuwanie szronu.

Podstawowe narzędzie każdego kierowcy na zimę. Wybierz ergonomiczną z gumową końcówką i dołączoną szczotką do śniegu. Akumulatorowa skrobaczka Karcher przyspieszy usuwanie szronu. Odmrażacz do szyb. Spray to wygodna alternatywa dla skrobaczki, szczególnie w niskich temperaturach. Upewnij się, że jest bezpieczny dla uszczelek i lakieru.

Zdj. ilustracyjne. LucaLorenzelli/ istockphoto.com