Badanie przeprowadzone przez amerykańską platformę motoryzacyjną "I See Cars" trwa od 2013 roku i analizuje, które modele aut są w stanie pokonać dystans 250 000 mil, czyli około 402 tys. km. Skupili się w nim na średnim rocznym przebiegu dla danego samochodu w zależności od jego wieku. Dzięki temu mogli oszacować prawdopodobieństwo dotarcia konkretnych pojazdów do kolejnych przebiegów. Co ciekawe, dane wskazują, że nowoczesne modele, mimo często skomplikowanej konstrukcji, stają się coraz trwalsze. - Wielu konsumentów wciąż wierzy, że żywotność samochodu kończy się po przejechaniu 160 tys. km. Tymczasem nasze najnowsze badanie pokazuje, że nawet 200 tys. km to dla wielu pojazdów nie koniec drogi – powiedział Karl Brauer, główny analityk w iSeeCars.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zły jest stan infrastruktury ładowania w Polsce? Rozmawiam z Prezesem Volvo Car Poland - Emilem Dembińskim [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Jaki maksymalny przebieg może mieć auto? Te osiągają najwyższe przebiegi

Toyota nieprzerwanie króluje na tej liście od 11 lat. Zajmuje aż siedem z dziesięciu pierwszych miejsc (wliczając Lexusa GX, należącego do rodziny Toyoty). Największe szanse na pokonanie ponad 400 tys. km ma Toyota Tundra, z wynikiem 36,6 proc. Zaraz za nią plasują się modele Toyota Sequoia, 4Runner, Tacoma i Highlander Hybrid, zajmując miejsca od drugiego do piątego, z każdą z tych wersji osiągającą ponad 25 proc. szans na taki przebieg.

Na drugim miejscu uplasowały się Honda i Acura z siedmioma modelami. Chevrolet, GMC i Nissan zajmują ex aequo trzecie miejsce, każdy z trzema modelami. Kolejne pozycje należą do Forda i Nissana, które wprowadziły po dwa modele, a Mazda i Ram mają po jednym pojeździe na liście. Większość zestawienia, bo aż 16 miejsc zajmują SUV-y, dalej uplasowały się 8 ciężarówek, 4 sedany, 1 hatchback oraz jeden minivan.

Toyota Tundra – 36,6% szans, 4,2x w porównaniu do średniej Toyota Sequoia – 36,4% szans, 4,2x Toyota 4Runner – 26,8% szans, 3,1x Toyota Tacoma – 26,7% szans, 3,1x Toyota Highlander Hybrid – 25,9% szans, 3,0x Honda Ridgeline – 25,8% szans, 3,0x Chevrolet Suburban – 22,0% szans, 2,5x Toyota Avalon – 22,0% szans, 2,5x Lexus GX – 20,7% szans, 2,4x Chevrolet Silverado 1500 – 18,8% szans, 2,2x GMC Yukon XL – 17,9% szans, 2,1x Chevrolet Tahoe – 17,7% szans, 2,1x Honda Pilot – 17,5% szans, 2,0x Honda Accord – 16,6% szans, 1,9x GMC Sierra 1500 – 16,1% szans, 1,9x Ford F-150 – 15,8% szans, 1,8x Toyota Highlander – 15,7% szans, 1,8x Nissan Titan – 14,8% szans, 1,7x GMC Yukon – 14,6% szans, 1,7x Honda CR-V – 13,9% szans, 1,6x Toyota Camry – 13,5% szans, 1,6x Ford Expedition – 13,1% szans, 1,5x Honda Accord Hybrid – 13,1% szans, 1,5x Nissan Pathfinder – 13,0% szans, 1,5x Toyota Prius – 12,6% szans, 1,5x Nissan Armada – 12,6% szans, 1,5x Mazda CX-9 – 12,4% szans, 1,4x Acura MDX – 11,9% szans, 1,4x Honda Odyssey – 11,5% szans, 1,3x Ram 1500 – 11,5% szans, 1,3x.

Toyota Tundra pick-up (zdj.ilustracyjne) Artistic Operations / Getty Images/istock.com

Jakie marki samochodów są najtrwalsze? 7 producentów aut z żywotnością lepszą niż przeciętna

Jeśli chodzi o marki, Toyota, Honda, Ram, GMC, Chevrolet, Lexus i Ford wyróżniają się lepszymi niż przeciętne szansami na osiągnięcie 250 000 mil. Wiele z tych firm oferuje szeroką gamę ciężarówek i trzyrzędowych SUV-ów, co daje im przewagę w uzyskiwaniu wyższych średnich przebiegów w całej gamie modeli. Toyota i Honda dominują dzięki zróżnicowanej ofercie, obejmującej zarówno samochody osobowe, jak i ciężarówki oraz SUV-y. Z kolei marki takie jak Ram i GMC skupiają się przede wszystkim na ciężarówkach i pojazdach użytkowych, co przyczynia się do ich sukcesu w tej kategorii.

Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.