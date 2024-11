Wprowadzenie nowych paliw to temat, który wzbudza wiele pytań wśród właścicieli samochodów. Czy zmodyfikowane formuły są bezpieczne dla starszych silników? Niektórzy kierowcy już zauważają pewne zmiany w pracy swoich pojazdów, co rodzi obawy o ewentualne konsekwencje. Sprawdźmy, jakie mogą być skutki tankowania E10 i na co warto zwrócić uwagę.

Jakie auta mogą tankować E10? Paliwo przeznaczone jest do konkretnych silników

E10 to benzyna zawierająca 10 proc. bioetanolu, czyli alkoholu wyprodukowanego z roślin, takich jak trzcina cukrowa czy kukurydza. Wprowadzenie jej do ogólnego obiegu ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla i wspieranie ochrony środowiska. Bioetanol, uznawany za bardziej ekologiczny od tradycyjnych paliw kopalnych, staje się coraz bardziej popularny na stacjach benzynowych, jednak nie wszystkie samochody mogą z niego korzystać. Dla jakich silników przeznaczona jest benzyna E10?

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, paliwo E10 przeznaczone jest głównie dla samochodów benzynowych wyprodukowanych po 1 stycznia 2010 roku, które bez problemu radzą sobie z większą zawartością bioetanolu. Starsze pojazdy, zwłaszcza z lat 90. i wcześniejszych, mogą nie być kompatybilne z tym rodzajem paliwa, co w niektórych przypadkach może prowadzić do uszkodzeń układu paliwowego. Dlatego właściciele aut starszej generacji powinni zachować ostrożność i upewnić się, że w ich przypadku korzystanie z E10 jest bezpieczne. Jak to zrobić? Wystarczy wejść na stronę www.e10.klimat.gov.pl, wprowadzić markę, model i rok produkcji pojazdu, a po chwili otrzymamy informację, czy tankowanie nowego paliwa będzie odpowiednie dla danego auta, czy też nie.

Czy nowe paliwo psuje silnik? Ekspert postawili sprawę jasno

Według Adama Lehnorta, eksperta z sieci ProfiAuto, paliwo z 10 proc. dodatkiem bioetanolu nie zaszkodzi silnikowi przy jednorazowym tankowaniu. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy regularnie korzystamy z E10 w starszych samochodach. Szczególnie narażone są auta z wtryskiem bezpośrednim pierwszej generacji. W ich przypadku bioetanol pod dużym ciśnieniem może uszkadzać aluminiowe elementy, prowadząc do korozji i nieszczelności. Zostaje nam wtedy albo tankowanie dotychczasowym paliwem, albo wymiana newralgicznych elementów na nowsze. Jednak takie kroki zawsze powinna poprzedzać konsultacja z warsztatem samochodowym.

A co ze spalaniem? Etanol ma tu swoje plusy – zwiększa natlenienie paliwa, co sprawia, że proces spalania w komorze silnika przebiega bardziej efektywnie. To z kolei może poprawić osiągi samochodu. W nowoczesnych jednostkach napędowych to wręcz korzyść, bo paliwo działa sprawniej, a silnik lepiej wykorzystuje swoją moc. Dzięki temu samochód może pracować płynniej, a reakcja na gaz staje się bardziej dynamiczna. Dodatkowo wyższa liczba oktanowa paliwa zmniejsza ryzyko spalania stukowego, co przekłada się na dłuższą żywotność silnika. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.