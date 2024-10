Ile samochodów sprzedała Toyota do października 2024 w Europie? Jest ich prawie milion

Toyota Motor Europe podsumowuje wyniki sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2024 r. Od stycznia do września w regionie sprzedano 912 671 samochodów. To o 6 proc. lepszy wynik niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sprzedaż marki napędzają SUV-y, crossovery i hybrydy.

REKLAMA

Zobacz wideo Ponad 70 lat historii i ponad 11 mln sprzedanych samochodów - nowa Toyota Land Cruiser

Toyota sprzedaje w Europie coraz więcej aut zelektryfikowanych

Nabywcy Toyot i Lexusów w Europie szczególnie mocno cenią napędy zelektryfikowane. Od początku 2024 r. pojazdy, choć częściowo napędzane siłą prądu, stanowią aż 75 proc. ogólnego wolumenu. To oznacza, że ich sprzedaż sięgnęła liczby 683 409 sztuk i wygenerowała wzrost na poziomie 11 proc.

Blisko 850 tys. Toyot w 9 miesięcy. Hitem Yaris Cross

Liderem wyników Toyota Motor Europe jest oczywiście Toyota. To salony tej właśnie marki opuściły 848 974 nowe pojazdy. To oznacza wzrost o jakieś 5 proc. Absolutnym hitem sprzedaży stał się z kolei model Yaris Cross. Najmniejszy z SUV-ów sprzedał się w liczbie wynoszącej 155 527 egzemplarzy. Drugą najchętniej kupowaną Toyotą jest Yaris. On wygenerował wolumen sprzedaży o wielkości 133 634 sztuki. Podium zamyka Corolla z wynikiem na poziomie 121 519 sztuk.

Bardzo dobrze w salonach Toyoty w Europie radzi sobie także nowy C-HR. Jego sprzedaż wyniosła 97 698 egzemplarzy. Klienci japońskiej marki chętnie wybierają też RAV4 (76 994 szt.) i Aygo X (74 873 szt.).

Toyota Yaris Cross Toyota materiały promocyjne

Ciekawostka? Toyota Highlander znalazła 4685 nabywców. W tym samym czasie Land Cruiser okazał się przeszło dwa razy bardziej popularny. Pobił nawet model Camry! Jego zbyt sięgnął 10 670 sztuk. Choć i ten wynik przebił Hilux. Pick-up sprzedał się w ilości wynoszącej 30 446 sztuk.

Hybrydy górą. Choć sprzedaż elektryków i plug-in`ów też rośnie Toyocie

Toyota to przede wszystkim napędy hybrydowe. To one w dużej mierze przyczyniły się do tego, że 626 049 sprzedanych przez markę pojazdów było wyposażonych w silnik elektryczny. Wskaźnik ten wzrósł o 7 proc. Japończycy chwalą się jednak również rosnącym zainteresowaniem na auta czysto elektryczne. Toyota w 2024 r. sprzedała 26 824 takich pojazdów. To oznacza 19-proc. wzrost. Rośnie też zainteresowanie kierowców hybrydami plug-in. W tym segmencie zbyt wzrósł Toyocie o rekordowe 93 proc. A wygenerowały go przede wszystkim dwa modele. Mowa o RAV4 Plug-in Hybrid (14 985 szt.) i C-HR Plug-in Hybrid (11 100 szt.).

Ostatnim segmentem, który generuje Toyocie duży wolumen sprzedaży, są pojazdy dostawcze. Najpopularniejszym modelem z tej linii jest ProAce City (42 847 szt.), na drugim miejscu plasuje się Hilux (30 446 szt.), a trzecie miejsce zajmuje ProAce (23 776 szt.). Łącznie od stycznia do września 2024 r. sprzedano w Europie 97 226 samochodów użytkowych Toyoty.