Jeśli rysy na twoim aucie przyprawiają cię o ból głowy, to koniecznie zajrzyj na strony z akcesoriami, które polecam niżej. Znajdziesz tam nie tylko pasty na zarysowania, ale również pisaki i całe zestawy, które odnowią twoje auto i sprawią, że będzie wyglądało idealnie. Nie musisz wydawać kroci u mechanika.

Pasta na zarysowania kosztuje jedynie 6 zł na Ceneo. Sprawi, że auto będzie jak nowe

Genialną pastę na zarysowania dostaniesz w Ceneo za jedyne 6 zł. Pasta to produkt znanej firmy, która produkuje dobrej jakości preparaty do samochodu. Jest dosyć wydajna i zdecydowanie przynosi efekty. Jeśli przeszkadzają ci pojedyncze rysy na twoim aucie, ten produkt załatwi sprawę. Sądząc po opiniach klientów warto go kupić.

pasta na zarysowania screen z ceneo

Inny genialny środek kupisz na stronie Maxliquid.pl. Znajdziesz tam rozwiązanie na rysy w niskiej cenie

Jeśli nie jesteś fanem past i nie lubisz, kiedy brudzą ci dłonie, to mam dla ciebie wygodniejsze rozwiązanie. Środek, który wypełni i zamaskuje rysy na aucie lub motocyklu kupisz też w formie kredki lub pisaka. To wygodna opcja, kiedy chcemy szybko zniwelować powstałe zarysowania bez zbędnej roboty i wycierania pozostałości pasty. Pisak kosztuje niewiele, a przynosi efekty.

pisak na rysy screen z maxliquid

Profesjonalny zestaw do usuwania zarysowań kupisz na Erli. Masz w nim wszystko, co potrzebne

Profesjonalny zestaw do usuwania zarysowań znajdziesz na Erli. Jest to pasta, którą polecałam już wyżej, jednak z akcesoriami, które pomogą sprawić, aby lakier wyglądał jak nowy. W zestawie masz między innymi wygodny aplikator, który zapobiega zabrudzeniom oraz gąbkę, do rozprowadzania pasty. Zestaw będzie również dobry na prezent, dla każdego fana motoryzacji.