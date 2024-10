Nawet najdrobniejsze usterki mogą spowodować spore problemy podczas corocznego przeglądu technicznego. Stacje kontroli działają teraz na zaostrzonych zasadach, więc lista rzeczy, które mogą spowodować odrzucenie, znacznie się wydłużyła. To, co kiedyś można było zignorować, dziś może sprawić, że z badań wyjdziesz nie tylko bez pieczątki, ale i z perspektywą kosztownych napraw.

Z jakich powodów auto może nie przejść przeglądu? Lista usterek jest naprawdę długa

Coroczny przegląd techniczny samochodu to istotny krok, aby legalnie poruszać się po drogach. Diagnosta ocenia elementy wpływające na bezpieczeństwo, takie jak hamulce, zawieszenie, oświetlenie i emisja spalin. Jeśli wszystko działa bez zarzutu, otrzymujesz pieczątkę i wpis do CEPiK. Jednak od 1 czerwca 2024 wprowadzono istotne zmiany. Teraz diagnosta nie musi fizycznie odbierać dowodu rejestracyjnego – wystarczy, że "kliknie" w systemie, a zostaje unieważniony w CEPiK-u. Dowód odzyskasz dopiero po naprawie problemów i pozytywnym wyniku ponownego badania.

Co właściwie może pójść nie tak? Usterki pojazdu dzielą się na trzy kategorie:

Drobne – niby nic poważnego, ale diagnosta i tak je odnotuje. Zaliczasz przegląd, ale dostajesz zalecenie naprawy w przyszłości. Przykłady? Zarysowania reflektorów, lekko zużyte opony, gaśnica niezgodna z wymaganiami, wycieki z przekładni kierowniczej czy drobne nieszczelności układu wydechowego. Poważne – tutaj już żarty się kończą. Auto nie przejdzie przeglądu, dopóki problem nie zostanie naprawiony. Co to może być? Na przykład większe luzy w zawieszeniu, niesprawne układy bezpieczeństwa jak ABS, problemy z amortyzatorami, niesprawne kierunkowskazy, czy poważne zużycie lub uszkodzenia hamulców. Niebezpieczne – najgorsza kategoria. Usterki stwarzają bezpośrednie zagrożenie na drodze i skutkują natychmiastowym wirtualnym zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Mowa tu o poważnych uszkodzeniach układu hamulcowego, pęknięciu szyby ograniczające pole widzenia, wycieku paliwa, zniszczonych oponach czy wadliwym układzie kierowniczym.

Jak przebiega przegląd samochodu? Tak specjaliści sprawdzają, czy auto nie ma usterek

Podczas przeglądu technicznego diagnosta przeprowadza szczegółową kontrolę kluczowych elementów pojazdu, które wpływają na bezpieczeństwo jazdy i zgodność z normami. Najpierw ocenia układ hamulcowy, sprawdzając skuteczność hamowania oraz stan przewodów i tarcz. Następnie przygląda się zawieszeniu, szukając luzów, które mogą wpływać na prowadzenie pojazdu. Kolejny etap to kontrola oświetlenia – sprawdzane są światła mijania, drogowe, kierunkowskazy i tylne, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Diagnosta mierzy również poziom emisji spalin, aby upewnić się, że samochód spełnia normy ekologiczne. Na końcu ocenia ogólny stan techniczny, w tym stan opon i podwozia, szukając ewentualnych wycieków. Jeśli wszystko jest zgodne z normami, właściciel auta otrzymuje pieczątkę i wpis do systemu.

